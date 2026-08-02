Liverpool vs. Leeds: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Liverpool y Leeds United se enfrentan en un nuevo amistoso internacional de pretemporada en Chicago. Este es el horario del partido, dónde podrá verse por televisión y streaming, y las posibles formaciones de ambos equipos.

Los equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026/27. A pocas semanas del comienzo de las competencias oficiales, los clubes ajustan detalles, prueban variantes y buscan llegar en el mejor nivel futbolístico posible a los primeros compromisos del calendario.

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En ese contexto, Liverpool y Leeds United protagonizarán un atractivo amistoso internacional este domingo en Estados Unidos. El encuentro se disputará desde las 13:00 horas de la Ciudad de México en la ciudad de Chicago, donde ambos conjuntos ingleses seguirán sumando minutos de competencia durante la pretemporada.

El equipo dirigido por Andoni Iraola llega con buenas sensaciones tras imponerse por 1-0 en el amistoso que disputó el pasado miércoles frente al Wrexham, conjunto que milita en la segunda división de Inglaterra. Ahora buscará mantener esa racha positiva ante un rival de mayor exigencia.

Horarios del partido

El amistoso internacional entre Liverpool y Leeds United se jugará este domingo 2 de agosto en los siguientes horarios:

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México (CDMX): 13:00 horas

13:00 horas Argentina y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas España: 21:00 horas

Qué canales transmiten el partido

La transmisión del partido estará disponible según el país:

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV. México: Claro Sports.

Claro Sports. España: No contará con transmisión oficial.

Alineación de Liverpool

Giorgi Mamardashvili

Jeremie Frimpong

Mor Talla Ndiaye

Luke Chambers

Konstantinos Tsimikas

Curtis Jones

Dominik Szoboszlai

Joshua Abe

Harvey Elliott

Rio Ngumoha

Jason Koumas

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Alineación de Leeds United

Alex Cairns

Jayden Bogle

Sebastiaan Bornauw

Joe Rodon

Tarik Muharemović

Gabriel Gudmundsson

Dan James

Ethan Ampadu

Anton Stach

Harry Wilson

Dominic Calvert-Lewin

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