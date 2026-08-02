Liverpool vs. Leeds: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Los equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026/27. A pocas semanas del comienzo de las competencias oficiales, los clubes ajustan detalles, prueban variantes y buscan llegar en el mejor nivel futbolístico posible a los primeros compromisos del calendario.
En ese contexto, Liverpool y Leeds United protagonizarán un atractivo amistoso internacional este domingo en Estados Unidos. El encuentro se disputará desde las 13:00 horas de la Ciudad de México en la ciudad de Chicago, donde ambos conjuntos ingleses seguirán sumando minutos de competencia durante la pretemporada.
El equipo dirigido por Andoni Iraola llega con buenas sensaciones tras imponerse por 1-0 en el amistoso que disputó el pasado miércoles frente al Wrexham, conjunto que milita en la segunda división de Inglaterra. Ahora buscará mantener esa racha positiva ante un rival de mayor exigencia.
Horarios del partido
El amistoso internacional entre Liverpool y Leeds United se jugará este domingo 2 de agosto en los siguientes horarios:
- México (CDMX): 13:00 horas
- Argentina y Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
- España: 21:00 horas
Qué canales transmiten el partido
La IA predijo quién será el campeón de Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga
La transmisión del partido estará disponible según el país:
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.
- México: Claro Sports.
- España: No contará con transmisión oficial.
Alineación de Liverpool
- Giorgi Mamardashvili
- Jeremie Frimpong
- Mor Talla Ndiaye
- Luke Chambers
- Konstantinos Tsimikas
- Curtis Jones
- Dominik Szoboszlai
- Joshua Abe
- Harvey Elliott
- Rio Ngumoha
- Jason Koumas
Alineación de Leeds United
- Alex Cairns
- Jayden Bogle
- Sebastiaan Bornauw
- Joe Rodon
- Tarik Muharemović
- Gabriel Gudmundsson
- Dan James
- Ethan Ampadu
- Anton Stach
- Harry Wilson
- Dominic Calvert-Lewin
En sintesis
- Liverpool y Leeds se enfrentarán en un amistoso este domingo 2 de agosto.
- Andoni Iraola buscará otra victoria con Liverpool tras vencer 1-0 al Wrexham.
- Claro Sports transmitirá el encuentro en vivo a las 13:00 para México.