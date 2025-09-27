Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario de Julián Álvarez en Atlético Madrid

Grandes figuras del futbol mundial marcaron un antes y un después en la historia, tanto por lo que dejaron en sus carreras como por lo que siguen haciendo a pesar de no estar en la élite de Europa. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, la leyenda portuguesa que brilló en los mejores equipos del mundo y que hoy, a sus 40 años, continúa demostrando vigencia en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

ver también Así quedó la tabla de goleo de LaLiga tras el doblete de Julián Álvarez al Real Madrid

En los últimos años, también aparecieron futbolistas que representan el presente y el futuro del deporte. Uno de los más destacados es el delantero argentino. Julián Álvarez, surgido en River Plate, que hoy brilla con la camiseta del Atlético Madrid. Esta semana fue determinante al marcar cinco goles en apenas dos partidos: un triplete frente al Rayo Vallecano y un doblete en el derbi contra el Real Madrid.

Si bien se encuentran en etapas muy diferentes de su trayectoria, ambos jugadores siguen siendo noticia semana tras semana por su enorme influencia en los resultados de sus equipos. Por eso, la comparación entre los contratos de cada uno resulta inevitable, sobre todo teniendo en cuenta las cifras récord que manejan.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Crees que Julián Álvarez va a superar a Cristiano Ronaldo? ¿Crees que Julián Álvarez va a superar a Cristiano Ronaldo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Hace tan solo unas semanas, Cristiano renovó su contrato con Al-Nassr hasta 2027, lo que lo convirtió en el futbolista mejor pagado del planeta. El portugués percibe nada menos que 244 millones de dólares anuales, una cifra que lo mantiene en lo más alto a nivel económico.

En contraste, el atacante argentino percibe 7.080.000 euros por temporada en el equipo español, de acuerdo a la información de la plataforma especializada Capology. El campeón del mundo es uno de los jugadores mejores pagos de la plantilla.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan los votos de Salvador Aguilera, representante de México, para el Balón de Oro 2025

Valor de mercado de Cristiano Ronaldo vs. Julián Álvarez

Más allá del sueldo, también es llamativa la diferencia en el valor de mercado actual de cada uno. Según datos de Transfermarkt, el portugués se cotiza en 12 millones de euros, mientras que el delantero del Atlético Madrid está tasado en 100 millones.