Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Man City vs. Ipswich Town: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. Ipswich Town, Premier League
Man City vs. Ipswich Town, Premier League

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Man City viene de ganar 3-0 como visitante ante Liverpool. El equipo lidera la tabla con 18 puntos. Antes ganó 5-3 como local ante Sunderland.

Ipswich Town ganó 2-1 como local ante Fulham en la fecha anterior. Ipswich Town está 10° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Everton.

El historial entre Man City e Ipswich Town

Man City e Ipswich Town se enfrentaron 52 veces en los últimos años: 17 triunfos de Man City, 22 de Ipswich Town y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/01/2025Ipswich Town vs. Man City0-6Premier League
24/08/2024Man City vs. Ipswich Town4-1Premier League
07/05/2001Ipswich Town vs. Man City2-1Premier League
25/11/2000Man City vs. Ipswich Town2-3Premier League
27/10/1999Man City vs. Ipswich Town1-0Championship
26/09/1999Ipswich Town vs. Man City2-1Championship
18/02/1998Man City vs. Ipswich Town1-2Championship
04/10/1997Ipswich Town vs. Man City1-0Championship
22/04/1997Ipswich Town vs. Man City1-0Championship
16/08/1996Man City vs. Ipswich Town1-0Championship

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 05:30 hs
  • Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 08:00 hs
  • Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Man City suma 18 puntos tras vencer a Liverpool, Sunderland y Manchester United.
  • Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones