En el marco de un amistoso internacional en la ventana de noviembre de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0. El Tri volvió a este estadio luego de tres años y, en esta oportunidad, enfrentó a un campeón del mundo.

Publicidad

Publicidad

Tras el partido, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa y, al ser consultado por Gilberto Mora, no dudó en deshacerse en elogios: “Veo un jugador maduro de la forma de entender el futbol, juega un futbol simple, práctico e incisivo…”.

Por otro lado, el director técnico ahondó y analizó el trámite del compromiso entre los equipos: “Si jugamos por debajo de lo que podemos, no es por ausencia de trabajo. Sinceramente, yo encuentro de ellos un esfuerzo muy grande“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El estratega argentino aseveró que la Celeste no estuvo a la altura de lo esperado: “Nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podíamos producir, y México a la inversa. Dentro de eso fue un partido con pocas llegadas, con predominio en el trámite por parte de ellos”.

También, le dio mérito al equipo dirigido por Javier Aguirre por el resultado y el nivel de juego que tuvo el equipo sudamericano: “México logró evitar que nosotros no jugáramos bien. La actuación de México la coloco por encima de lo que esperaba“.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Uruguaya por la Fecha FIFA?

ver también Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, reveló por qué nunca dirigió a México: “Jamás pasé…”

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Uruguaya se medirá ante la Selección de Estados Unidos. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, estado de Florida.

Publicidad

Publicidad

En síntesis