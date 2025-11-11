La Selección Mexicana está lista para hacer frente a una nueva jornada FIFA de preparación rumbo al Mundial 2026. La escuadra nacional atraviesa sus últimas prácticas de cara al amistoso internacional que disputará este fin de semana, cuando el ‘Tri’ se vea las caras ante sus pares de Uruguay, un oponente de mucha jerarquía para ponerse a prueba.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la calidad del rival y de las figuras internacionales con las que cuenta, será un partido muy especial dado que será el regreso del combinado nacional a suelo mexicano, luego de varios partidos y torneos jugados en los Estados Unidos, donde no muchos aficionados podían acceder o tener cerca a los futbolistas de su propio seleccionado.

Fecha del amistoso internacional entre México y Uruguay:

El compromiso entre el ‘Tri’ y la ‘Celeste’ se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre, en sin dudas el partido más importante del día, y comenzará a partir de las 19.00 horas del Centro de México (22.00 hora Uruguay). Se cumplirá entonces más de un año desde el último amistoso que la Selección Mexicana jugó en territorio nacional, en octubre del año pasado.

Sede del amistoso internacional entre México y Uruguay:

El enfrentamiento entre los equipos de Javier Aguirre y Marcelo Bielsa tendrá como recinto anfitrión al Estadio TSM Corona, la casa del Santos Laguna, ubicado en la ciudad de Torreón, en Coahulia. El establecimiento cuenta con capacidad para hasta 30 mil espectadores, y se espera que haya un lleno este sábado en el retorno del seleccionado al país luego de mucho tiempo.

Publicidad

Publicidad

El Estacio Corona espera por México y Uruguay [Foto: Getty]

Transmisión del amistoso internacional entre México y Uruguay:

El partido del fin de semana contará con una buena oferta de señales que se harán cargo de acercar el juego a los fanáticos: por televisión se podrá seguir a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5 y TUDN, mientras que de manera online, vía streaming, el cotejo se podrá sintonizar por medio de las plataformas Azteca Deportes Network y ViX Premium.

ver también La confianza del ‘Turco’ Mohamed a México para el Mundial 2026: “Será protagonista”

Venta de boletos del amistoso internacional entre México y Uruguay:

Quedan muy pocas localidades disponibles para el juego del sábado en la cancha del Santos Laguna. Las últimas se pueden comprar a través de la plataforma Fanki (en forma online) o en las taquillas del estadio (en forma presencial). Los precios de las entradas oscilan entre los 1085 pesos mexicanos y los 4090 pesos mexicanos, según el sector y la ubicación elegida.

Publicidad

Publicidad

El historial entre la Selección Mexicana y la Selección Uruguaya:

A lo largo de la historia, México y Uruguay se han enfrentado en 23 oportunidades, con paridad total entre ambos conjuntos: el ‘Tri’ ha cosechado 8 triunfos, mientras que la ‘Celeste’ también ha ganado 8 veces, y han empatado en las 7 ocasiones restantes. La última vez que se midieron, fue triunfo por 4-0 para Uruguay en 2024, también en el marco de un amistoso pero jugado en Estados Unidos. Ahora, México buscará hacerse fuerte en casa.

ver también ¿La Selección Mexicana se muda a Monterrey? Alejandro Hutt se confiesa sobre las chances de recibir al ‘Tri’

Resumen del último juego entre México y Uruguay: