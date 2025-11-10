México y Uruguay se enfrentarán el próximo sábado 15 de noviembre en un amistoso como preparación al Mundial 2026. El partido se lleva a cabo en el Nuevo Estadio Corona, el recinto de Santos Laguna, y el mismo comienza a las 19:00hs (CDMX).

Ambas selecciones se cruzaron en un amistoso hace poco: fue en junio de 2024, antes de la Copa América, cuando Jaime Lozano todavía era el técnico del Tri. En dicho partido, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa le ganó por 4-0 a la Selección Mexicana.

En la previa al encuentro con La Celeste, México acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar después de la derrota con Colombia y los empates con Japón, Corea del Sur y Ecuador. De cara al juego del próximo sábado, Uruguay no podrá contar con Federico Valverde.

El futbolista de Real Madrid, y referente de la selección charrúa, es baja de último momento por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. El club español detalló que tardará aproximadamente 10 días en recuperarse y por eso Federico Valverde no se enfrentará con México.

Federico Valverde se lesionó el fin de semana (Getty Images)

Marcelo Bielsa no podrá contar con otros futbolistas aparte de Federico Valverde como Sergio Rochet, Nicolás De La Cruz, Darwin Núñez, Marcelo Saracchi y Cristian Olivera, entre otros. México perdió los últimos tres partidos con La Celeste y Javier Aguirre también tendrá varias bajas para el amistoso.

Las ausencias de México en la Fecha FIFA

El Vasco no podrá contar con Santiago Giménez, Julián Quiñones, César Huerta y Alexis Vega por lesión, mientras que otros futbolistas como Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez, entre otros, no fueron convocados por Javier Aguirre. Además de Uruguay, México se enfrentará en este Fecha FIFA con Paraguay.

