Harry Kane volvió a marcar, pero tanto Erling Haaland como Kylian Mbappé también lo hicieron y se acercaron al británico.

Los aspirantes a ganar la Bota de Oro 2025-26 no dan el brazo a torcer. Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland están batallando arduamente semana a semana por la cima de la tabla de posiciones y las diferencias son mínimas. Los tres marcaron este fin de semana, pero el delantero británico de Bayern Múnich sigue liderando.

Kane venía de convertir un triplete la semana anterior y este domingo puso el 2-2 ante Mainz desde el punto de penal. Mbappé, por su parte, abrió la cuenta frente a Alavés; mientras que Haaland se despachó con un doblete en la goleada de Manchester City sobre Crystal Palace.

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 15 de diciembre

POS.JUGADOREQUIPOLIGAPUNTOS POR GOLGOLESPUNTAJE
1Harry KaneBayern MúnichAlemania21836
2Kylian MbappéReal MadridEspaña21734
3Erling HaalandManchester CityInglaterra21734
4Darko LemajićRFSLetonia12828
5Ibrahim DiabateGAISSuecia1.51827
5Ayase UedaFeyenoordPaíses Bajos1.51827
5Daniel KarlsbakkSarpsborg 08Noruega1.51827
5August PriskeDjurgardensSuecia1.51827
¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

  • 2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).
  • 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.
  • 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.
