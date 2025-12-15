Los aspirantes a ganar la Bota de Oro 2025-26 no dan el brazo a torcer. Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland están batallando arduamente semana a semana por la cima de la tabla de posiciones y las diferencias son mínimas. Los tres marcaron este fin de semana, pero el delantero británico de Bayern Múnich sigue liderando.

Kane venía de convertir un triplete la semana anterior y este domingo puso el 2-2 ante Mainz desde el punto de penal. Mbappé, por su parte, abrió la cuenta frente a Alavés; mientras que Haaland se despachó con un doblete en la goleada de Manchester City sobre Crystal Palace.

Erling Haaland celebra ante Crystal Palace (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 15 de diciembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 18 36 2 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 17 34 3 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 17 34 4 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28 5 Ibrahim Diabate GAIS Suecia 1.5 18 27 5 Ayase Ueda Feyenoord Países Bajos 1.5 18 27 5 Daniel Karlsbakk Sarpsborg 08 Noruega 1.5 18 27 5 August Priske Djurgardens Suecia 1.5 18 27

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.