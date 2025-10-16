La industria del fútbol mueve astronómicas cantidades de dinero, y gran parte de ese flujo termina reflejado en los salarios de los jugadores. Los clubes invierten fortunas para atraer y retener a las figuras, sabiendo que su presencia genera impacto global, vende camisetas y llena estadios. Por eso no sorprende que los salarios del futbol superen tan ampliamente de cualquier otro deportista, convirtiéndose en piezas clave de un negocio que no para de crecer.

En este escenario, la prestigiosa revista especializada Forbes presentó un estudio en las últimas horas, donde luego de recabar información muy puntual, arrojó el listado de los jugadores con sueldos más altos de todo el planeta: con predominio europeo y presencia árabe, nombres estelares se inscriben en el ránking de contratos más importantes del mundo.

De acuerdo a los resultados del informe, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pago del mundo: el astro portugués que actualmente viste los colores del Al Nassr de Arabia Saudita, percibe un exorbitante salario de ¡239 millones de euros por temporada!, entre lo que cobra por su trabajo dentro del campo y los ingresos adicionales por patrocinio.

Cristiano se adelanta a Messi en el contrato económico, quince años después [Foto: Getty]

En la típica comparación entre los considerados ‘mejores futbolistas de todos los tiempos’, Lionel Messi marcha segundo… ¡pero gana menos de la mitad! El crack argentino, que desde hace dos años milita para el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, posee un contrato de 111 millones de euros, sumando su sueldo neto, los premios y los auspiciantes.

Los 10 futbolistas mejor pagos del mundo:

En este desglose, las estrellas mundiales con salarios más altos de todo el planeta en el ámbito del futbol:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 239 millones de euros.

(Al Nassr) – 239 millones de euros. Lionel Messi (Inter Miami) – 111 millones de euros.

(Inter Miami) – 111 millones de euros. Karim Benzema (Al Ittihad) – 89 millones de euros.

(Al Ittihad) – 89 millones de euros. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 81 millones de euros.

(Real Madrid) – 81 millones de euros. Erling Haaland (Manchester City) – 68 millones de euros.

(Manchester City) – 68 millones de euros. Vinicius Júnior (Real Madrid) – 51 millones de euros.

(Real Madrid) – 51 millones de euros. Mohamed Salah (Liverpool) – 47 millones de euros.

(Liverpool) – 47 millones de euros. Sadio Mané (Al Nassr) – 46 millones de euros.

(Al Nassr) – 46 millones de euros. Jude Bellingham (Real Madrid) – 37 millones de euros.

(Real Madrid) – 37 millones de euros. Lamine Yamal (Barcelona) – 36 millones de euros.

