A sus 38 años de edad, Lionel Messi continúa escribiendo páginas importantes en el manual de su vida deportiva: esta noche, el astro del futbol mundial logró una nueva marca histórica con Argentina, posicionándose otra vez en lo más alto en un prestigioso ránking, en este caso dentro de lo que es el ámbito de las selecciones nacionales.

Este martes, la ‘Albiceleste’ goleó por ¡6-0! a Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, y el delantero y capitán de la escuadra sudamericana aportó una asistencia de lujo para contribuir a la victoria. El enganche ‘pinchó’ el balón por encima de la defensa del elenco centroamericano, y habilitó a Gonzalo Montiel, que con un fuerte remate marcó el segundo.

Con ese pase-gol para el 2-0 parcial, Leo Messi se convirtió en el máximo asistidor en la historia del futbol de selecciones, con 59 asistencias, superando al brasileño Neymar Jr y al estadounidense Landon Donovan, que ostentan 58 cada uno. Así, el crack albiceleste volvió a anotar su nombre en la cima de un nuevo registro futbolero y observa a todos desde arriba.

Lionel Messi se lució con un gran pase-gol ante Puerto Rico.

De este modo, en la competencia por el futbolista de la historia, el argentino se inscribe en un récord que Cristiano Ronaldo jamás podrá ostentar: por sus características naturales, el portugués no tiene dotes de asistidor, más allá de poder ser generoso en muchas ocasiones durante los partidos, y se posiciona más como definidor que como pasador.

Al mismo tiempo, CR7 lo supera en goles: 948 (con los dos nuevos logrados esta tarde ante Hungría por Eliminatorias Europeas) contra 886 de Messi. Mientras que Lionel es un futbolista más ‘todoterreno’ que se convirtió en goleador, Cristiano es un goleador que se siente ‘en su zona’ dentro del área, con el olfato que tienen los mejores centrodelanteros.

Por medio de su aporte en la jornada FIFA, entre sus presentaciones en clubes y selección, la ‘Pulga’ llegó a 397 asistencias totales, quedando a tan sólo tres de las cuatrocientas, lo cual también significaría una marca absoluta para la historia de la disciplina. Y todavía le quedan por lo menos dos temporadas más de carrera…

La asistencia de Lionel Messi en Argentina vs. Puerto Rico: