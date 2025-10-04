Inter Miami recuperó su mejor versión, se hizo fuerte en casa y logró una necesitada victoria esta noche en el Chase Stadium: el equipo de Javier Mascherano aplastó por 4-1 a New England Revolution en Fort Lauderdale, y consiguió tres puntos importantísimos para meterse de lleno en la pelea por el título.

Publicidad

Publicidad

Luego de la última derrota como local entre-semana, las ‘Garzas’ necesitaban pasar página rápidamente y vaya si lo hicieron. Dobletes de Tadeo Allende y Jordi Alba le dieron la victoria al dueño de casa, que se prendió al podio de la tabla de la Conferencia Este de la MLS: quedaron terceros, a siete de la cima y con un partido pendiente.

Más allá de las conquistas por duplicado del volante y el lateral, quien se anotó en el marcador fue Lionel Messi, que aportó ¡tres asistencias! en la paliza de Inter Miami ante New England. Al astro argentino no le tocó convertir en esta oportunidad, pero sí pudo participar directamente en los tantos de sus dos compañeros y colaborar con el triunfo.

ver también Bombazo: el Inter Miami de Messi busca fichar un ex Real Madrid para ganar la MLS 2025

En primer término, la ‘Pulga’ colocó un pase ‘no-look’ a Tadeo Allende, en una buena construcción colectiva en ataque, donde el capitán de Inter Miami desarmó a la defensa de la visita con aquel envío letal, que dejó mano a mano a su compatriota con el portero, definiendo cruzado junto al poste derecho.

Publicidad

Publicidad

Tan sólo quince minutos después, Messise quitó tres hombres de encima en el área, y cuando todos pensaban que iba a definir él para coronar su gran embate ofensivo, se la dejó servida a Jordi Alba debajo del arco, para que el otro ex Barcelona sólo tenga que empujarla ante la pobre marca de la última línea.

En el complemento del encuentro, cuando New England había descontado y todo era murmullo en las gradas, Lionel frotó la lámpara y habilitó a Allende con un preciso envío largo por detrás de los centrales, que descolocó a todos y el otro argentino pudo convertir en el tercer gol de Inter Miami, para comenzar a liquidar el juego.

ver también Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

La asistencia de Leo Messi a Tadeo Allende en el 1-0 de Inter Miami:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La asistencia de Leo Messi a Jordi Alba en el 2-0 de Inter Miami:

Tweet placeholder

La asistencia de Leo Messi a Tadeo Allende en el 3-1 de Inter Miami: