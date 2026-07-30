Mientras Vozinha ganará 600.000 mil dólares en Colo-Colo, el salario de Lionel Messi en Inter Miami

Mientras Vozinha percibirá 600.000 dólares por temporada tras su llegada a Colo-Colo, Lionel Messi cuenta con un salario muy superior en Inter Miami.

El Mundial siempre deja grandes sorpresas y una de ellas es cómo algunos futbolistas logran cambiar por completo el rumbo de sus carreras después de una gran actuación. A lo largo de la historia reciente, varios jugadores aprovecharon el escenario internacional para hacerse conocidos y luego dar el salto a instituciones importantes. Primero fue Tim Payne y ahora el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien brilló contra España y vivió un giro inesperado tras su participación en el torneo.

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El rendimiento del guardameta no pasó desapercibido y, después de convertirse en una de las figuras de Cabo Verde durante la competencia, recibió una oportunidad que cambió por completo su carrera.

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Vozinha fue contratado por Colo-Colo de Chile, uno de los clubes más importantes del país, que apostó por su experiencia y jerarquía para reforzar su arco. El equipo chileno decidió incorporarlo con un contrato muy importante para él.

Antes de llegar al futbol chileno, Vozinha defendía el arco del GD Chaves de Portugal, donde percibía un salario que rondaba entre los 6.000 y 9.000 dólares mensuales. Ahora, su nuevo vínculo representa un importante salto económico: cobrará cerca de 47 millones de pesos chilenos por mes, una cifra equivalente a unos 50.000 dólares mensuales.

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El contrato firmado con Colo-Colo tendrá una duración de 18 meses, por lo que el arquero de Cabo Verde recibirá aproximadamente 600.000 dólares durante su estadía en el club. Una diferencia enorme respecto a lo que ganaba antes de su aparición en el Mundial.

El salario que recibe Messi en la MLS

Para dimensionar la diferencia, el salario de Vozinha es muy inferior al de Lionel Messi. Según informes de la MLS, el astro argentino percibe alrededor de 25 millones de dólares por temporada y es actualmente el futbolista mejor pagado de toda la liga estadounidense.

En sintesis

Vozinha firmó un contrato por 18 meses con Colo-Colo de Chile.

firmó un contrato por 18 meses con Colo-Colo de Chile. Colo-Colo pagará a Vozinha un sueldo cercano a 50.000 dólares mensuales.

pagará a Vozinha un sueldo cercano a 50.000 dólares mensuales. GD Chaves pagaba a Vozinha entre 6.000 y 9.000 dólares al mes.