Mientras Lionel Messi cuesta 15 millones, así bajó el valor de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026

Mientras Lionel Messi mantiene una cotización de 15 millones de euros, Cristiano Ronaldo sufrió una caída en su valor de mercado tras el Mundial 2026

En la historia del futbol es muy difícil que los jugadores sigan rindiendo al máximo nivel en la etapa final de sus carreras, pero tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo demostraron que para ellos eso no fue imposible y que todavía tienen para dar más.

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Si bien ambos fueron criticados por elegir ligas de menor competitividad para disputar los últimos años de sus trayectorias, el argentino y el portugués continúan siendo determinantes cada vez que pisan una cancha ya sea con su selección o con sus clubes.

El ex Barcelona y el ex Real Madrid afrontaron lo que, en principio, habría sido su último Mundial con sus respectivas selecciones, salvo que decidan extender sus carreras hasta la Copa del Mundo de 2030 que justamente tendrá como sedes a sus países.

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Con 39 años, Messi fue una de las grandes figuras del Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina marcó ocho goles, lideró a la Albiceleste durante todo el torneo y estuvo muy cerca de conquistar el bicampeonato, aunque finalmente cayó en la final frente a España.

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Cristiano Ronaldo, por su parte, disputó el certamen con 41 años. Si bien su rendimiento estuvo lejos de sus mejores versiones, el capitán de Portugal aportó goles importantes durante el torneo y volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel.

El valor de Messi y CR7 en 2026

Tras la finalización del Mundial 2026, el rendimiento de ambos también tuvo impacto en el mercado. De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Lionel Messi logró mantener su cotización en 15 millones de euros. En cambio, Cristiano Ronaldo sufrió una nueva baja en su valor de mercado. Según el mismo sitio especializado, el portugués pasó de estar tasado en 12 millones de euros a 10 millones tras el Mundial 2026.

En sintesis

Lionel Messi anotó ocho goles con Argentina en el Mundial 2026 a los 39 años.

anotó ocho goles con Argentina en el Mundial 2026 a los 39 años. Lionel Messi mantuvo su valor de mercado en 15 millones de euros tras el torneo.

mantuvo su valor de mercado en tras el torneo. Cristiano Ronaldo redujo su valor de mercado de 12 a 10 millones de euros.