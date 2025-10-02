Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Lionel Andrés Messi sigue vigente a sus 38 años jugando en la MLS para el Inter Miami y también con la Selección Argentina. El astro argentino es la máxima figura del equipo estadounidense y su objetivo sigue siendo ganar títulos y dejar huella en la liga.

Según los propios informes de la MLS, la Pulga es el futbolista mejor pagado de la competición, percibiendo 12 millones de dólares por temporada. Si se suman acuerdos comerciales y patrocinio con marcas, la cifra asciende a 20 millones de dólares.

Por otro lado, el futbol mexicano tiene una de sus grandes promesas en Gilberto Mora. A sus 16 años, el joven jugador ha sorprendido a todos con el nivel que viene mostrando y su crecimiento constante ha llamado la atención de todos los mexicanos.

Gracias a su desempeño en Xolos de Tijuana y en la Selección Mexicana, Mora ya despertó el interés de clubes importantes de Europa como Real Madrid, Manchester United, PSG y Ajax. Su talento lo coloca como una de las joyas más codiciadas del continente americano.

Según el portal Vox Informa, Mora todavía percibe un salario humilde en Xolos de Tijuana, ya que sigue cobrando como menor de edad. Su sueldo anual es de 2,4 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente 10.000 dólares, una cifra que contrasta de manera abismal con la de Messi.

Valor de mercado: Messi vs. Mora

De acuerdo con Transfermarkt, Messi está cotizado en 18 millones de euros en 2025. Por su parte, la joya mexicana Gilberto Mora tiene un valor estimado de 4,5 millones de euros, aunque es probable que las ofertas reales que lleguen por él superen esta cifra, dada su proyección y juventud.

