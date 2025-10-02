Los mejores memes de la actuación estelar de Gilberto Mora ante España en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en el Mundial Sub-20 2025 que se está disputando en Chile. El Tri no se achicó frente a las grandes potencias y logró resultados importantes que lo mantienen con vida en el certamen.

En el debut, el equipo nacional empató 2-2 ante la poderosa Brasil y dejó claro que tiene con qué competir en este torneo. Posteriormente, este miércoles enfrentaron a España en un duelo lleno de emociones y nuevamente el resultado final fue 2-2.

Si México sigue soñando con clasificar a la próxima ronda, gran parte del mérito recae en Gilberto Mora, la joya de apenas 16 años que se está robando todas las miradas. El joven fue la gran figura del partido contra La Roja, anotando los dos goles del conjunto azteca.

Con este empate, la Selección Mexicana quedó en la segunda posición del grupo con dos puntos, solamente por detrás de Marruecos, que lidera con seis unidades y será precisamente el próximo rival en la última jornada. Un encuentro decisivo que definirá el futuro del Tri en el torneo.

Los aficionados están completamente ilusionados con lo que está mostrando Mora, no solo como presente, sino también como la gran esperanza para el futuro del futbol mexicano. Con su personalidad y tranquilidad para jugar, no aparenta ser de la edad que tiene.

Tras el partido, las redes sociales se llenaron de reacciones y, como no podía ser de otra manera, los memes fueron protagonistas. Con humor e ingenio, los fanáticos celebraron la enorme actuación que tuvo el jugador de Tijuana ante los europeos.

Los mejores memes de la actuación de Gilberto Mora

