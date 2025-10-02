Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB-20

Los mejores memes de la actuación estelar de Gilberto Mora ante España en el Mundial Sub-20

La joya de 16 años de la que ya habla todo el mundo, fue figura ante España en la competición internacional y los memes en redes sociales no tardaron en llegar.

Por Ramiro Canessa

Gilberto Mora fue figura ante España.
© Getty ImagesGilberto Mora fue figura ante España.

La Selección Mexicana ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en el Mundial Sub-20 2025 que se está disputando en Chile. El Tri no se achicó frente a las grandes potencias y logró resultados importantes que lo mantienen con vida en el certamen.

Publicidad
El golazo de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 fue elogiado por FIFA con una sola palabra

ver también

El golazo de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 fue elogiado por FIFA con una sola palabra

En el debut, el equipo nacional empató 2-2 ante la poderosa Brasil y dejó claro que tiene con qué competir en este torneo. Posteriormente, este miércoles enfrentaron a España en un duelo lleno de emociones y nuevamente el resultado final fue 2-2.

Si México sigue soñando con clasificar a la próxima ronda, gran parte del mérito recae en Gilberto Mora, la joya de apenas 16 años que se está robando todas las miradas. El joven fue la gran figura del partido contra La Roja, anotando los dos goles del conjunto azteca.

Con este empate, la Selección Mexicana quedó en la segunda posición del grupo con dos puntos, solamente por detrás de Marruecos, que lidera con seis unidades y será precisamente el próximo rival en la última jornada. Un encuentro decisivo que definirá el futuro del Tri en el torneo.

Publicidad

Los aficionados están completamente ilusionados con lo que está mostrando Mora, no solo como presente, sino también como la gran esperanza para el futuro del futbol mexicano. Con su personalidad y tranquilidad para jugar, no aparenta ser de la edad que tiene.

Tras el partido, las redes sociales se llenaron de reacciones y, como no podía ser de otra manera, los memes fueron protagonistas. Con humor e ingenio, los fanáticos celebraron la enorme actuación que tuvo el jugador de Tijuana ante los europeos.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

ver también

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

Los mejores memes de la actuación de Gilberto Mora

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Atención México: la decisión de Marruecos que acerca al 'Tri' a octavos del Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Atención México: la decisión de Marruecos que acerca al 'Tri' a octavos del Mundial Sub-20

FIFA elogió el gol de Gilberto Mora con una sola palabra
Mundial Sub 20

FIFA elogió el gol de Gilberto Mora con una sola palabra

¿Cuándo vuelve a jugar México por el Mundial Sub-20 y qué necesita para clasificar a octavos de final?
Mundial Sub 20

¿Cuándo vuelve a jugar México por el Mundial Sub-20 y qué necesita para clasificar a octavos de final?

Horarios y cronograma completo del GP de Singapur 2025
FÓRMULA 1

Horarios y cronograma completo del GP de Singapur 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo