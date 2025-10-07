Mientras Lionel Messi ganó 35 títulos en Barcelona, los que consiguió Lamine Yamal

Barcelona es uno de los mejores equipos de la historia del futbol y también cuenta con una enorme cantera. Los españoles han formado grandes futbolistas que marcaron un antes y un después con su nivel, llevando al club a lo más alto de Europa y de España.

Uno de ellos fue Lionel Andrés Messi, considerado el jugador más importante de la historia del club culé, donde logró cosas únicas e irrepetibles. Durante su etapa en el equipo, el astro argentino obtuvo 35 títulos entre Champions League, LaLiga, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de España.

Messi, que formó parte de los años más gloriosos del Barcelona, ya es pasado y su salida del club no fue la esperada, pero siempre será recordado con mucho cariño por la afición, que le tiene un profundo respeto y admiración por todo lo que les dio.

El presente es Lamine Yamal, la joven promesa de 18 años que viene destacando desde los 16 y que hoy es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. En poco tiempo, Yamal se ha ganado el corazón de la afición y ya ha logrado cosas importantes, aunque todavía le falta el gran objetivo: ser campeón de la Champions League como figura de su equipo.

Títulos de Lionel Messi en Barcelona

Champions League: 4

4 LaLiga: 10

10 Copa del Rey: 7

7 Mundial de Clubes: 3

3 Supercopa de Europa: 3

3 Supercopa de España: 8

Títulos de Lamine Yamal en Barcelona

LaLiga EA Sports: 2 (2022/23, 2024/25)

2 (2022/23, 2024/25) Supercopa de España: 1 (2025)

1 (2025) Copa del Rey: 1 (2024/25)

