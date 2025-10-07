Es tendencia:
Mientras Lionel Messi ganó 35 títulos en Barcelona, los que consiguió Lamine Yamal

El astro argentino hizo historia en el equipo culé, mientras que el joven español quiere seguir consiguiendo cosas importantes en la institución que lo formó.

Por Ramiro Canessa

Lionel Messi vs. Lamine Yamal: títulos en Barcelona.
Lionel Messi vs. Lamine Yamal: títulos en Barcelona.

Barcelona es uno de los mejores equipos de la historia del futbol y también cuenta con una enorme cantera. Los españoles han formado grandes futbolistas que marcaron un antes y un después con su nivel, llevando al club a lo más alto de Europa y de España.

Uno de ellos fue Lionel Andrés Messi, considerado el jugador más importante de la historia del club culé, donde logró cosas únicas e irrepetibles. Durante su etapa en el equipo, el astro argentino obtuvo 35 títulos entre Champions League, LaLiga, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de España.

Messi, que formó parte de los años más gloriosos del Barcelona, ya es pasado y su salida del club no fue la esperada, pero siempre será recordado con mucho cariño por la afición, que le tiene un profundo respeto y admiración por todo lo que les dio.

El presente es Lamine Yamal, la joven promesa de 18 años que viene destacando desde los 16 y que hoy es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. En poco tiempo, Yamal se ha ganado el corazón de la afición y ya ha logrado cosas importantes, aunque todavía le falta el gran objetivo: ser campeón de la Champions League como figura de su equipo.

Títulos de Lionel Messi en Barcelona

  • Champions League: 4
  • LaLiga: 10
  • Copa del Rey: 7
  • Mundial de Clubes: 3
  • Supercopa de Europa: 3
  • Supercopa de España: 8

Títulos de Lamine Yamal en Barcelona

  • LaLiga EA Sports: 2 (2022/23, 2024/25)
  • Supercopa de España: 1 (2025)
  • Copa del Rey: 1 (2024/25)
