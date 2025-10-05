Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal es el presente y el futuro del futbol en la actualidad. El futbolista de 18 años que brilla en Barcelona y en la Selección de España, se ha convertido en uno de los mejores del mundo por el nivel que está mostrando desde hace 2 años. Gracias a esto, el sitio Transfermarkt lo cotizó en 200 millones de euros.

El joven español es el jugador con mayor valor de mercado en el 2025, superando a Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé que valen 180 millones. Así como hoy Yamal hoy es uno de los que promete hacer historia, en su momento lo fue Cristiano Ronaldo, quién a sus 40 años sigue demostrando estar más vigente que nunca en Arabia Saudita.

El portugués todavía tiene varios objetivos a pesar de que está en la etapa final de su carrera y quizás más cerca del retiro. Ser campeón del mundo con Portugal, ganar su primer título en Arabia Saudita y alcanzar los 1000 goles como profesional.

A diferencia de Lamine, CR7 tiene un valor mucho más bajo, primero por su edad y segundo porque ya no se encuentra en la élite. La fuente citada anteriormente lo tasó en 12 millones de euros, muy lejos de lo que hoy es la joven promesa del Barcelona.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre Cristiano Ronaldo?

Previo a enfrentarlo en la final de la UEFA Nations League hace unos meses atrás, así describió Yamal a Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo es una leyenda”. Y agregó: “Le tengo mucho respeto, pero yo haré mi trabajo que es ganar y ya está”.

Salario de Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo renovó su contrato con Al-Nassr hasta 2027 en este 2025, con un salario impactante de 244 millones de dólares por temporada, siendo el jugador mejor pago del mundo. Por su parte, Lamine Yamal percibe 15 millones de euros anuales tras su renovación con el Barcelona, según el medio ABC.

