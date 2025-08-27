Es tendencia:
Lamine Yamal define en una palabra a Nicki Nicole tras confirmarse su romance

El vínculo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se oficializó, y las primeras reacciones de ambos comenzaron a difundirse en redes.

Por Ramiro Canessa

Lamine Yamal es el jugador sensación del futbol en la actualidad. Con apenas 16 años, ya brilla en cada partido y muchos lo consideran uno de los mejores del mundo. También ya es comparado con Lionel Messi, dado que le ven cosas similares.

Su nivel tanto en el FC Barcelona como en la Selección de España ha sorprendido a propios y extraños, y todavía tiene mucho por mostrar. Sin dudas, se perfila como una de las grandes promesas del futbol mundial y si sigue por este camino conseguirá cosas muy importantes.

Además de su talento dentro del campo, Lamine empieza a dar que hablar por cuestiones fuera del futbol. Algunas de sus actitudes han llamado la atención, pero también ha generado revuelo por uno de los romances que comenzó hace un tiempo.

El joven español comenzó a ser vinculado con la cantante argentina Nicki Nicole, quien le lleva siete años. Su relación fue tema de debate en los medios y redes sociales durante varias semanas, hasta que ambos lo terminaron haciendo oficial hace unos días.

La confirmación llegó durante el cumpleaños de la cantante, momento que aprovechó Lamine para dejar un gesto muy claro. Subió un posteo a sus historias felicitándola, acompañado de un abrazo que evidenciaba que entre ellos hay algo más que amistad.

Lamine Yamal la definió en una palabra

Nicki Nicole compartió varias fotos en su Instagram por su cumpleaños, mostrando su alegría y agradeciendo los saludos de seguidores y amigos. Lamine decidió comentar y, con una sola palabra, dejó claro lo que piensa de ella: “Superestrella”.

