¿Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey si pierde ante Atlético Madrid?

Barcelona jugó un primer tiempo para el olvido en el Metropolitano ante Atlético Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick pierden 4-0 en condición de visitante, para la sorpresa de todos. El conjunto culé no logró hacer pie en los primeros minutos y pagó caro cada error en defensa frente a un rival que fue contundente.

Los Colchoneros anotaron dos tantos en tan solo 14 minutos: el primero en propia puerta de Joan García, mientras que Antoine Griezmann amplió el marcador poco después. Ya a los 33’, llegó el tercero de Lookman, dejando al equipo blaugrana contra las cuerdas antes del descanso. Sobre el final, Julián Álvarez anotó el cuarto.

El golpe fue fuerte y generó preocupación entre los aficionados, que comenzaron a preguntarse si con este resultado parcial el Barcelona estaba quedando fuera de la Copa del Rey. Sin embargo, todavía restan 45 minutos por disputarse y la serie no se define en este primer encuentro.

¿Barcelona queda eliminado si pierde?

La respuesta es no. El torneo se disputa con formato de ida y vuelta, lo que significa que habrá un segundo partido para definir al finalista. Aunque una derrota por amplia diferencia complicaría el panorama, no sentenciaría automáticamente la eliminación del conjunto catalán.

El encuentro decisivo será el próximo 3 de marzo en el Estadio Spotify Camp Nou, donde Barcelona intentará revertir la serie ante su afición. Allí se conocerá cuál de los dos equipos logrará meterse en la gran final del torneo y mantener vivo el sueño del título.

