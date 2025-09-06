La ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial del México, Estados Unidos y Canadá se puso en marcha este fin de semana. Uno de los equipos que se encuentra luchando por su boleto en la Copa del Mundo es Costa Rica, que bajo el mando de Miguel Herrera sueña con participar del certamen por cuarta vez consecutiva.

Sin embargo, el camino de la selección tica no comenzó de la manera imaginada. En Managua, el conjunto del Piojo empató por 1-1 frente a Nicaragua, que jugó con un hombre de menos durante más de 35 minutos producto de la expulsión de Jason Coronel a los 9 minutos del segundo tiempo.

Una vez terminado el encuentro, el ex entrenador de la Selección Mexicana protagonizó un picante cruce con periodistas nicaragüenses, quienes en conferencia de prensa le recriminaron por haber criticado-según ellos- el estado del campo de juego en la previa del juego.

Ante esto, el estratega de 57 años no se quedó callado y contestó: “La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”. Ante esto, uno de los comunicadores retrucó: “Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la sintética de su país y dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua”.

Posteriormente, el también otrora técnico de América, Rayados, y Tigres, entre otros, respondió: “La cancha no tuvo nada que ver, es igual para los dos. Lo que se dio fue la actitud del equipo local, que peleó por el empate. ¿Qué tuvo que ver la cancha si es que tanto hablan? Contesta”.

Así se disputan la fase final de las Eliminatorias Concacaf

Sin la participación de México, Canadá y Estados Unidos, clasificados automáticamente al Mundial por ser los anfitriones,la fase final de las Eliminatorias Concacaf cuenta con 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro. Los primeros de cada zona obtendrán un boleto directo a la Copa del Mundo al cabo de seis partidos, mientras que los dos mejores segundos jugarán el repechaje.

En el caso de Costa Rica, el combinado de Miguel Herrera está ubicado en el grupo C que, además de Nicaragua, comparte junto a Haití y Honduras, que con localidad haitiana igualaron 0-0 en Curazao. El próximo juego de los Pura Vida será este martes 9 de septiembre en San José ante los caribeños.