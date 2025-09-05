¿Por qué México y Estados Unidos no juegan las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026?

Esta fecha FIFA se ha presentado con una particularidad diferente a las anteriores: ha dado comienzo a tercera ronda de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026, con la participación de los representantes de Centro y Norteamérica, muchos de los cuales vienen de disputar Copa Oro y Nations League en las ventanas previas de selecciones.

Con el inicio de esta nueva competición que definirá a los clasificados de la Confederación para la Copa del Mundo, algunos aficionados se asombraron con la ausencia de México y Estados Unidos. Tanto el ‘Tri’ de Javier Aguirre como los ‘Stars and Stripes’ de Mauricio Pochettino no forman parte del certamen que entrega plazas a la cita mundialista.

La falta de esos dos seleccionados en el torneo tiene una concisa y directa explicación: ambos conjuntos ya se encuentran clasificados por ser sede. Estos dos países, junto a Canadá, serán los anfitriones del Mundial 2026, y ese privilegio les brinda además la garantía de poder jugarlo, incluso sin haber participado en las Eliminatorias CONCACAF.

¿Cómo se definen los clasificado de las Eliminatorias Concacaf?

En esta tercera ronda, los seleccionados sobrevivientes fueron divididos en tres zonas de cuatro equipos, donde disputarán seis partidos en total:

Grupo A: El Salvador, Guatemala, Paraná, y Surinam.

El Salvador, Guatemala, Paraná, y Surinam. Grupo B: Bermuda, Curazao, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

Bermuda, Curazao, Jamaica, y Trinidad y Tobago. Grupo C: Costa Rica, Haití, Honduras y Nicaragua.

El mejor equipo de cada zona sacará boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que los segundos obtendrán un pasaje al repechaje internacional. Los terceros y cuartos quedarán eliminados y sin chances de Mundial.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá?

El megaevento intercontinental de la FIFA se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026. Será más extenso que las ediciones anteriores ya que contará con más países y por lo tanto, con más partidos. Argentina, campeón defensor, ya está clasificada al torneo. ¿Podrán arrebatarle la corona al equipo de Leo Messi?