¿Última bala de Miguel Herrera? Las alineaciones de Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

A Miguel Herrera se le está acabando el margen de error con la Selección de Costa Rica. El Piojo está al mando del seleccionado tico en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, pero todavía no ha conseguido ganar en el Grupo C luego de las tres primeras jornadas y se está quedando afuera de la cita mundialista.

El agravante de esta situación es que México, Estados Unidos y Canadá no participaron de las Eliminatorias por su condición de anfitrión, por lo que esta edición parecía presentarse accesible para Costa Rica. Sin embargo, no pudieron sumar de a tres en la primera rueda y ahora vuelve a verse las caras con Nicaragua.

El combinado dirigido por Herrera empató 1-1 con Nicaragua en septiembre por la Jornada 1, un encuentro con sabor a derrota para los ticos tomando en cuenta que su similar les igualó el cotejo con un jugador menos por la expulsión de Jason Coronel. Ahora, Costa Rica buscará imponerse para escalar a los puestos altos de su grupo de cara a la recta final de las Eliminatorias.

Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica (GETTY IMAGES)

La probable alineación de Costa Rica

Keylor Navas

Calvo

Mitchell

Gamboa

Vargas

Waston

Alcócer

Galo

Murillo

Ugalde

Martínez

DT: Miguel Herrera

La posible alineación de Nicaragua

Rodríguez

Acevedo

Reyes

Cano

Quijano

Niño

Bonilla

Moldskred

Barrera

Hernández

Smith

DT: Marco Antonio Figueroa

