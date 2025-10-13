Es tendencia:
¿Última bala de Miguel Herrera? Las alineaciones de Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

El Piojo empató los tres primeros partidos del Grupo C y ahora enfrentará al último de la tabla en busca de su primera victoria.

Por Leandro Barraza

Costa Rica recibe a Nicaragua
Costa Rica recibe a Nicaragua

A Miguel Herrera se le está acabando el margen de error con la Selección de Costa Rica. El Piojo está al mando del seleccionado tico en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, pero todavía no ha conseguido ganar en el Grupo C luego de las tres primeras jornadas y se está quedando afuera de la cita mundialista.

El agravante de esta situación es que México, Estados Unidos y Canadá no participaron de las Eliminatorias por su condición de anfitrión, por lo que esta edición parecía presentarse accesible para Costa Rica. Sin embargo, no pudieron sumar de a tres en la primera rueda y ahora vuelve a verse las caras con Nicaragua.

El combinado dirigido por Herrera empató 1-1 con Nicaragua en septiembre por la Jornada 1, un encuentro con sabor a derrota para los ticos tomando en cuenta que su similar les igualó el cotejo con un jugador menos por la expulsión de Jason Coronel. Ahora, Costa Rica buscará imponerse para escalar a los puestos altos de su grupo de cara a la recta final de las Eliminatorias.

Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica

La probable alineación de Costa Rica

  • Keylor Navas
  • Calvo
  • Mitchell
  • Gamboa
  • Vargas
  • Waston
  • Alcócer
  • Galo
  • Murillo
  • Ugalde
  • Martínez
  • DT: Miguel Herrera
La posible alineación de Nicaragua

  • Rodríguez
  • Acevedo
  • Reyes
  • Cano
  • Quijano
  • Niño
  • Bonilla
  • Moldskred
  • Barrera
  • Hernández
  • Smith
  • DT: Marco Antonio Figueroa

leandro barraza
Leandro Barraza
