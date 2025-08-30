Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

La insólita comparación de Gianni Infantino al hablar del Estadio Azteca: “Es como el…”

El presidente del ente madre del futbol mundial y una particular comparación al hablar del recinto deportivo más importante de México.

Por Agustín Zabaleta

Gianni Infantino y una particular comparación al hablar del Estadio Azteca
© Getty ImagesGianni Infantino y una particular comparación al hablar del Estadio Azteca

Entrando en la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en el país y hasta tuvo un encuentro con Claudia Sheinbaum, presidenta de la nación.

Claudia Sheinbaum advirtió a Gianni Infantino de cara a la Copa del Mundo 2026: “¿Quién nos lo va a quitar?”

ver también

Claudia Sheinbaum advirtió a Gianni Infantino de cara a la Copa del Mundo 2026: “¿Quién nos lo va a quitar?”

En una entrevista con Televisa, la cabeza de la organización que rige el deporte más popular del mundo se rindió ante la majestuosidad del Estadio Azteca, mítico recinto de, no solo el futbol, sino también de la historia de los Mundiales, testigo de las Finales de 1970 y 1986.

Así lo expresó el máximo mandatario del ente madre del futbol mundial: “Vamos a tener un Mundial seguro, limpio, será el tercer Mundial que se juega en México, en el Azteca. No solo es un estadio, es un templo, es como el Vaticano para un católico“.

Publicidad
Tweet placeholder

También, agregó: “Es el estadio donde ganó Pelé y Maradona. Además es donde Italia ganó a Alemania el partido del siglo, donde Negrete marcó el gol del siglo, un estadio icónico, la catedral. La gente que ama el futbol aprecia y lo ama, así que es la imagen que debemos dar al mundo“.

Por último, compartió una dato que lo une con México: “Para mí es algo muy especial, nací en el 70, par de meses antes del Mundial 70, pero mi papá que era aficionado de futbol me contó todo de ese Mundial, cuando Italia llegó a la Final”.

Publicidad
¿Playera revelada? Filtran el diseño de Adidas para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

ver también

¿Playera revelada? Filtran el diseño de Adidas para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

¿Cuándo es el primer partido del Mundial 2026?

Acorde al calendario oficial del certamen internacional, el primer partido del torneo será el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana jugará por la Fecha 1 del Grupo A, arrebatándole el primer partido del torneo a Estados Unidos y Canadá.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El partido inaugural del Mundial 2026 será en México
Futbol Internacional

El partido inaugural del Mundial 2026 será en México

Revelación absoluta: los 3 nombres del microciclo de México que tienen chances de ir al Mundial 2026
Selección Mexicana

Revelación absoluta: los 3 nombres del microciclo de México que tienen chances de ir al Mundial 2026

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para entrenamientos de la Selección Mexicana
Selección Mexicana

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para entrenamientos de la Selección Mexicana

El impresionante récord que rompió Stephen Curry en la NBA
NBA

El impresionante récord que rompió Stephen Curry en la NBA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo