Entrando en la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en el país y hasta tuvo un encuentro con Claudia Sheinbaum, presidenta de la nación.

ver también Claudia Sheinbaum advirtió a Gianni Infantino de cara a la Copa del Mundo 2026: “¿Quién nos lo va a quitar?”

En una entrevista con Televisa, la cabeza de la organización que rige el deporte más popular del mundo se rindió ante la majestuosidad del Estadio Azteca, mítico recinto de, no solo el futbol, sino también de la historia de los Mundiales, testigo de las Finales de 1970 y 1986.

Así lo expresó el máximo mandatario del ente madre del futbol mundial: “Vamos a tener un Mundial seguro, limpio, será el tercer Mundial que se juega en México, en el Azteca. No solo es un estadio, es un templo, es como el Vaticano para un católico“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

También, agregó: “Es el estadio donde ganó Pelé y Maradona. Además es donde Italia ganó a Alemania el partido del siglo, donde Negrete marcó el gol del siglo, un estadio icónico, la catedral. La gente que ama el futbol aprecia y lo ama, así que es la imagen que debemos dar al mundo“.

Por último, compartió una dato que lo une con México: “Para mí es algo muy especial, nací en el 70, par de meses antes del Mundial 70, pero mi papá que era aficionado de futbol me contó todo de ese Mundial, cuando Italia llegó a la Final”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Playera revelada? Filtran el diseño de Adidas para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

¿Cuándo es el primer partido del Mundial 2026?

Acorde al calendario oficial del certamen internacional, el primer partido del torneo será el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana jugará por la Fecha 1 del Grupo A, arrebatándole el primer partido del torneo a Estados Unidos y Canadá.