Álvaro Arbeloa tomó rápidamente el centro de la escena en el futbol español, luego de consumar un inédito ridículo en su debut como DT de Real Madrid. El ex futbolista tomó las riendas tras la salida de Xabi Alonso, y en su primer juego quedó afuera de la Copa del Rey ante el Albacete de segunda división. Con esa decepcionante derrota, todos se volvieron pronto en su contra.

Luego de la caída por 3-2 del ‘Merengue’ en octavos de final, las redes sociales se poblaron con una imagen muy particular: Arbeloa con un cono en la cabeza o vestido de cono. En dibujo o retratos de inteligencia artificial, esta postal fue uno de los virales del miércoles, y tomó por sorpresa a los aficionados sobre todo del otro lado del planeta. Este ‘trend’ tiene un trasfondo conocido en España.

La fotografía es histórica en España: surge de hace una década atrás, como un ‘meme’ o broma contra él cuando era jugador. En aquella época, Álvaro Arbeloa era lateral derecho pero no era un virtuoso como otros que sí han pasado por Real Madrid. Conocía sus limitaciones y explotaba sus virtudes, lo cual lo llevó a ser exitoso en su carrera. Sin embargo, cuando no lo hacía bien, los fans lo liquidaban.

El cono naranja hace referencia a que era lateral derecho pero defendía sin mucha movilidad y no subía al ataque, por sus pocos dotes ofensivos. Como carecía de desborde y gambeta, y tampoco era el más rápido de los defensas, se lo comparó con un cono de entrenamiento y esa burla quedó en el tiempo. Con la explosión de las redes sociales, aquella sátira se replicó más y más.

Otro factor que ayudó a extender el ‘chiste’ del cono fue que el ex futbolista abrazó ese ‘personaje’ con gracia, sin enojarse con los autores de esa crítica vestida. En sus tiempos como jugador, llegaron a arrojarle conos pequeños de juguete o peluche al campo de juego desde las gradas, y respondió con una sonrisa, siguiendo el ‘folklore’.

Este miércoles, Álvaro Arbeloa tuvo la mala suerte de estrenarse como técnico de Real Madrid con una dolorosísima derrota, que le costó ser el hazmerreír de las redes. El estratega, luego de varios años, volvió a recibir las famosas burlas del cono naranja, que se multiplicaron desde el gol agónico de Albacete en tiempo de descuento. Una tradición que forma parte del ambiente futbolero en España.

Las imágenes virales del ‘cono naranja’ y Álvaro Arbeloa tras la eliminación de Real Madrid:

