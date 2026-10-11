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¿Por qué no juega Alexander Isak en Liverpool vs. Manchester City por la Premier League 2026-27?

Alexander Isak no está presente en el partido de Liverpool ante Manchester City. El motivo de la ausencia del delantero.

Alexander Isak no juega con Liverpool ante Manchester City
© Getty ImagesAlexander Isak no juega con Liverpool ante Manchester City

Liverpool y Manchester City se enfrentan este domingo 11 de octubre en el gran partido del fin de semana por la Premier League. El torneo inglés se reanudó estos días después de la Fecha FIFA y el juego entre ambos equipos comienza a las 09:30hs (CDMX).

Manchester City es hasta ahora el único equipo con puntaje perfecto, mientras que Liverpool ha tenido un inicio más irregular. Además, Andoni Iraola recibió en los últimos días la mala noticia de que no podrá contar con Alexander Isak para este partido.

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En la previa al juego contra Manchester City, el entrenador del Liverpool detalló que Alexander Isak sufrió una lesión muscular en uno de sus muslos. Andoni Iraola reveló que no es grave pero que no ha podido recuperarse.

El delantero sueco comenzó de buena manera la temporada con 4 goles en 7 partidos y todavía no se había perdido ningún encuentro del Liverpool, lo contrario a lo que sucedió la campaña pasada. Alexander Isak espera que solo sea un susto y volver más temprano que tarde.

Liverpool tiene otras dos bajas importantes frente a Manchester City, que son la de Dominik Szoboszlai, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales, y la de Cody Gakpo. Andoni Iraola explicó que el delantero neerlandés tiene una lesión en el tobillo.

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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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