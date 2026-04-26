¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Leeds por la semifinal de la FA Cup?

Desde las 8:00 hs de la CDMX, Chelsea FC se enfrenta a Leeds United por un lugar en la final de la FA Cup, en un partido clave para sostener la ilusión de conseguir un título en esta temporada.

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El conjunto londinense llega golpeado tras la reciente salida de Liam Rosenior, lo que dejó al equipo sin un proyecto claro en un momento decisivo. En medio de un presente futbolístico muy irregular, el objetivo inmediato será dar la cara y competir en una instancia que puede cambiar el ánimo del plantel.

Para este compromiso, quien estará al mando de manera interina será Calum McFarlane, que tendrá la responsabilidad de ordenar al equipo mientras la directiva define al nuevo entrenador. No será una tarea sencilla, teniendo en cuenta el contexto y el rival que tendrán enfrente.

Del otro lado aparece un Leeds United que quiere dar el golpe y meterse en la gran final. El equipo llega con la motivación de poder hacer historia y sabe que está a un paso de lograrlo, en una competencia donde ya espera el Manchester City, que viene de vencer 2-1 a Southampton.

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En cuanto al equipo, una de las dudas principales pasa por la presencia de Cole Palmer, una de las grandes figuras de los Blues en la temporada. El mediocampista no estará desde el arranque, aunque existe la posibilidad de que sume minutos en la segunda mitad si el partido lo requiere.

¿Por qué no juega Cole Palmer desde el inicio?

La decisión de no incluirlo como titular tiene que ver con que viene de recuperarse de una molestia en los isquiotibiales. Si bien ya dejó atrás la lesión, en el cuerpo técnico prefirieron no arriesgarlo desde el inicio para evitar una recaída. De todas formas, Palmer está disponible y podría ingresar en el complemento si el equipo lo necesita.

En sintesis

Chelsea FC se enfrenta al Leeds United hoy desde las 8:00 hs por la FA Cup.

se enfrenta al Leeds United hoy desde las por la FA Cup. Calum McFarlane dirigirá interinamente al conjunto londinense tras la reciente salida de Liam Rosenior .

dirigirá interinamente al conjunto londinense tras la reciente salida de . Cole Palmer iniciará como suplente debido a una molestia previa en los isquiotibiales.