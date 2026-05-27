Luego de todos los esfuerzos físicos y mentales que hizo este semestre para llegar óptimo a mitad de año, Alexis Vega podría quedarse sin ser parte del Mundial 2026. Así salió a la luz en las últimas horas, desde fuentes allegadas a la concentración de México, que explicaron la compleja y delicada situación del delantero.

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Tras haber sido el mejor jugador del año pasado en el Toluca, se había perdido toda la Liguilla de aquel último torneo, a excepción de la final, donde marcó el gol del título. Este semestre, tras un tratamiento especial, regresó y reguló minutos con Antonio Mohamed, que fue comprensivo con su escenario y su deseo de llegar bien a la Copa del Mundo. El DT nunca lo exigió, más allá de que el equipo lo necesitaba.

Gracias a no haber apresurado su recuperación, Alexis Vega pudo sumarse a la concentración del ‘Tri’ y jugar el primer amistoso, disputado la semana pasada ante Ghana. No obstante, todo ese cuidadoso proceso que atravesó para no dejar nada librado al azar y alcanzar este momento del año en óptimas condiciones, podría no ser suficiente.

Alexis Vega en el último amistoso con Ghana [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información del periodista de FOX Sports Carlos Rodrigo Hernández, el CT de la Selección Mexicana no lo ve bien en lo físico y hoy tiene un pie fuera del Mundial. Según el corresponsal televisivo, tanto Javier Aguirre como su staff notaron que no rindió bien en el amistoso ni en las prácticas ya que no se encuentra al cien por ciento.

En este sentido, el reportero pudo confirmar al aire que la citación de César Huerta sería como ‘plan B’ de Alexis Vega. Si bien el propio Chino viene de una lesión de pubalgia, el cronista sostuvo que será probado en el amistoso con Australia y podría ganarle la pulseada al de Toluca. Como el de los Diablos Rojos dejó dudas, es una chance real que pierda su lugar.

A esta altura, ya no depende del propio jugador de Toluca sino de cómo responda a las exigencias de los ejercicios propuestos por el Vasco en las próximas prácticas. Alexis Vega debe dar el máximo dentro de sus posibilidades físicas en los entrenamientos y dejar la mejor impresión posible al cuerpo técnico, para mantener su luz de esperanza.

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Más allá de este episodio que alerta al futbolista, para Javier Aguirre se trata de una figura que, en su plenitud, sería un indiscutido en la convocatoria y pelearía titularidad. Por este motivo, el entrenador de la Selección Mexicana se demora un poco más en dar la lista del Mundial 2026. Habrá que esperar un par de días más para saber si el capitán escarlata termina o no yendo a la Copa del Mundo.