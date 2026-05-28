El astro brasileño podría quedarse fuera de la competición pese a ser convocado por Carlo Ancelotti hace unos días atrás.

Durante muchos meses estuvo en duda la participación de Neymar Jr. en el Mundial 2026, especialmente por la cantidad de lesiones que sufrió el futbolista brasileño en el último tiempo. Las constantes molestias físicas y el largo proceso de recuperación generaron muchísima preocupación en todo Brasil, ya que se trata de uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de la selección y una pieza clave pensando en la Copa del Mundo.

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Quedarse afuera del Mundial habría significado un golpe muy duro tanto para el país como también para el propio Neymar. A sus 34 años, esta representa probablemente la última gran oportunidad de conquistar el único título que todavía le falta en su carrera.

Carlo Ancelotti decidió esperar hasta último momento antes de entregar la lista definitiva de convocados. Finalmente, hace algunos días el entrenador italiano confirmó la nómina oficial e incluyó a Neymar entre los seleccionados para disputar el torneo.

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Sin embargo, las noticias volvieron a ser negativas para el jugador de Santos con pasado en Barcelona y PSG. En las últimas horas se confirmó que Neymar sufrió una lesión en la pantorrilla que lo mantendrá fuera de las canchas entre dos y tres semanas, encendiendo nuevamente las alarmas.

Brasil evaluará a Neymar hasta último momento

La Confederación Brasileña de Futbol seguirá muy de cerca la evolución física del futbolista y no descarta tomar una decisión drástica en caso de que no logre recuperarse completamente. Dentro de la delegación existe preocupación por el estado físico del delantero y quieren evitar cualquier riesgo que pueda perjudicar al equipo durante el torneo.

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Según trascendió desde Brasil, Neymar será evaluado constantemente y la decisión final se tomará el próximo 12 de junio, apenas un día antes del debut de la Canarinha frente a Marruecos. Si el cuerpo médico considera que el futbolista no está al cien por ciento desde lo físico, existe la posibilidad concreta de que quede desafectado y se pierda el Mundial 2026.

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