El combinado africano, que debutará contra el Tri el 11 de junio, dio a conocer los 26 futbolistas para la cita mundialista con Lyle Foster como referente.

La Selección Mexicana ya conoce la lista de los jugadores a los que enfrentará el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. El director técnico belga Hugo Broos publicó la convocatoria de los 26 futbolistas que representarán a Sudáfrica en la cita mundialista luego de 16 años.

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Si bien el combinado africano no llega como favorito para clasificar en el Grupo A, lo cierto es que cuentan con algunas estrellas que se desempeñan en el Viejo Continente y Javier Aguirre deberá estar atento a estas posibles amenazas.

Los 5 futbolistas de Sudáfrica que juegan en Europa

Lyle Foster | Delantero del Burnley de Inglaterra (descendió al Championship)

| Delantero del Burnley de Inglaterra (descendió al Championship) Sphephelo Sithole | Mediocampista del Tondela de Portugal

| Mediocampista del Tondela de Portugal Ime Okon | Defensa del Hannover 96 de Alemania (Bundesliga 2)

| Defensa del Hannover 96 de Alemania (Bundesliga 2) Samukele Kabini | Defensa del Molde de Noruega

| Defensa del Molde de Noruega Thapelo Maseko | Delantero del AEL Limassol de Chipre

Lyle Foster en las Eliminatorias del Mundial 2026 (Getty Images)

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La lista de 26 jugadores de Sudáfrica para el Mundial 2026

Porteros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Sipho Chaine (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Defensas

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Ime Okon (Hannover 96, Alemania)

(Hannover 96, Alemania) Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)

(Molde FK, Noruega) Thabang Matuludi (Polokwane City, Sudáfrica)

(Polokwane City, Sudáfrica) Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos)

(Philadelphia Union, Estados Unidos) Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Bradley Cross (Kaizer Chiefs, Sudáfrica)

(Kaizer Chiefs, Sudáfrica) Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos)

Mediocampistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Thalente Mbatha (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)

(Tondela, Portugal) Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

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Delanteros

Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra)

(Burnley FC, Inglaterra) Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)

(AEL Limassol, Chipre) Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Evidence Makgopa (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Oswin Appollis (Orlando Pirates, Sudáfrica)

(Orlando Pirates, Sudáfrica) Tshepang Moremi (Orlando Pirates, Sudáfrica)

En síntesis