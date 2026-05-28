La Selección Mexicana ya conoce la lista de los jugadores a los que enfrentará el próximo 11 de junio en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. El director técnico belga Hugo Broos publicó la convocatoria de los 26 futbolistas que representarán a Sudáfrica en la cita mundialista luego de 16 años.
Si bien el combinado africano no llega como favorito para clasificar en el Grupo A, lo cierto es que cuentan con algunas estrellas que se desempeñan en el Viejo Continente y Javier Aguirre deberá estar atento a estas posibles amenazas.
Los 5 futbolistas de Sudáfrica que juegan en Europa
- Lyle Foster | Delantero del Burnley de Inglaterra (descendió al Championship)
- Sphephelo Sithole | Mediocampista del Tondela de Portugal
- Ime Okon | Defensa del Hannover 96 de Alemania (Bundesliga 2)
- Samukele Kabini | Defensa del Molde de Noruega
- Thapelo Maseko | Delantero del AEL Limassol de Chipre
Lyle Foster en las Eliminatorias del Mundial 2026 (Getty Images)
La lista de 26 jugadores de Sudáfrica para el Mundial 2026
Porteros
- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Sipho Chaine (Orlando Pirates, Sudáfrica)
De última hora Javier Aguirre pondría a Guillermo Ochoa como el portero titular de México para el Mundial: Federico Vilar
Defensas
- Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Ime Okon (Hannover 96, Alemania)
- Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)
- Thabang Matuludi (Polokwane City, Sudáfrica)
- Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos)
- Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Bradley Cross (Kaizer Chiefs, Sudáfrica)
- Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos)
Mediocampistas
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Thalente Mbatha (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
- Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
Delanteros
- Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra)
- Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)
- Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Evidence Makgopa (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Oswin Appollis (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Tshepang Moremi (Orlando Pirates, Sudáfrica)
En síntesis
- El 11 de junio la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Sudáfrica.
- 26 futbolistas fueron convocados por Hugo Broos para representar a Sudáfrica.
- 5 futbolistas de la convocatoria sudafricana juegan en equipos de Europa.