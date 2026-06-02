México ya se prepara para el Mundial 2026 con la ilusión de ser uno de los grandes protagonistas del certamen. Al ser uno de los países anfitriones, la expectativa es enorme y dentro de la Federación Mexicana de Fútbol entienden que es una oportunidad histórica para competir al máximo nivel y tratar de hacer el mejor Mundial de su historia.
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Mientras tanto, Javier Aguirre vive sus últimos partidos como entrenador de la selección mexicana. El experimentado DT dejará el cargo una vez que finalice la Copa del Mundo, aunque continuará ligado al proyecto deportivo del Tri en el futuro.
La idea de la directiva es que Aguirre siga trabajando dentro de la estructura de selecciones nacionales, pero ya no como entrenador principal. El plan sería que tome un rol como comisionado de selecciones nacionales una vez terminado el Mundial 2026.
Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que sorprendió en México. Durante el programa Fut Picante, el periodista Adal Franco reveló que dentro de la Federación no estarían totalmente convencidos de que Rafael Márquez sea automáticamente el sucesor de Javier Aguirre, pese a que durante mucho tiempo se habló de él como el elegido para tomar el cargo después del torneo.
La misma fuente aseguró que la FMF analizará el trabajo de Rafael Márquez durante el Mundial y que, paralelamente, ya trabajan para tener a Efraín Juárez disponible en cualquier momento si la situación lo requiere. El subcampeón con Pumas es pretendido por varios equipos tras su gran temporada.
¿AGUIRRE SEGUIRÁ CON MÉXICO TRAS EL MUNDIAL? 🤔 🇲🇽— Futbol Picante (@futpicante) June 1, 2026
👀 Adal Franco informa que continuará y que hay dudas sobre Rafa Márquez.
¿Efraín Juárez es el plan B?
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Efraín Juárez tiene ofertas, pero seguiría en Pumas hasta fin de año
Actualmente, Efraín Juárez tiene contrato con Pumas hasta finales de este año y la intención del entrenador sería cumplirlo. Además, el técnico mexicano también cuenta con propuestas desde la MLS y algunos sondeos desde Europa gracias al crecimiento que tuvo en su carrera durante los últimos meses.
A pesar de eso, en la FMF lo consideran un perfil interesante pensando en el futuro de la selección mexicana y por eso buscan tenerlo cerca ante cualquier escenario que pueda presentarse después del Mundial 2026, por si toman una decisión con Márquez.
En sintesis
- El estratega Javier Aguirre dejará de ser el director técnico de México tras finalizar el Mundial.
- El periodista Adal Franco reveló dudas sobre la sucesión automática de Rafael Márquez en la selección.
- El entrenador Efraín Juárez es considerado por la FMF como una alternativa viable para el banquillo.