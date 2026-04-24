¿Qué necesita Real Madrid para ser campeón de LaLiga de España 2025-26?

Barcelona tiene el trofeo de LaLiga de España 2025-26 prácticamente en el bolsillo, pero Real Madrid todavía tiene chances matemáticas de arrebatarle el título, con el valor agregado de que todavía deben enfrentarse y que el mejor jugador del Barça –Lamine Yamal– se pierde lo que resta de la temporada por lesión.

Publicidad

El Merengue no tiene margen de error y todavía puede ser campeón si se dan una serie de resultados en esta recta final del campeonato liguero. A continuación, te contamos lo que tiene que suceder para que Real Madrid termine en lo más alto de la tabla.

Vinicius se besa el escudo de Real Madrid después de marcar un gol (Getty Images)

Real Madrid debe ganar todos los partidos que le quedan

Barcelona le saca una diferencia de 9 puntos a Real Madrid a falta de seis jornadas para que finalice LaLiga. En este contexto, el escenario más realista para que la Casa Blanca sea campeona sería:

Publicidad

Real Madrid debe ganar todo: no puede permitirse tropezar más. Su techo máximo de puntos es de 91 puntos.

no puede permitirse tropezar más. Su techo máximo de puntos es de 91 puntos. Que el Barça pierda 10 puntos: Si el Madrid llega a los 91 puntos, el Barcelona debe sumar 8 puntos o menos en sus últimos 6 partidos para que los blancos lo superen. (Ejemplo: Que el Barça pierda contra el Madrid, que pierda otros dos partidos y empate uno (sumaría solo 7 de 18 puntos posibles).

Si el Madrid llega a los 91 puntos, el Barcelona debe sumar en sus últimos 6 partidos para que los blancos lo superen. (Ejemplo: Que el Barça pierda contra el Madrid, que pierda otros dos partidos y empate uno (sumaría solo 7 de 18 puntos posibles). ¿Y si empatan en puntos? Real Madrid sería campeón SIEMPRE Y CUANDO gane o empate el Clásico de vuelta (o pierda por solo un gol de diferencia pero con mejor diferencia de goles general, aunque ganar el duelo directo es el camino más corto).

Real Madrid sería campeón SIEMPRE Y CUANDO gane o empate el Clásico de vuelta (o pierda por solo un gol de diferencia pero con mejor diferencia de goles general, aunque ganar el duelo directo es el camino más corto). En resúmen: Real Madrid debe ganar sus 6 partidos restantes y Barcelona debe perder el Clásico y dejarse puntos en al menos otros 3 partidos (por ejemplo: 2 derrotas y 1 empate).

Próximos rivales de Real Madrid por LaLiga

Real Betis (V) | Jornada 33

Espanyol (V) | Jornada 34

Barcelona (V) | Jornada 35

Real Oviedo (L) | Jornada 36

Sevilla (V) | Jornada 37

Athletic Club (L) | Jornada 38

¿Cuándo fue la última vez que Real Madrid ganó LaLiga?

La última vez que el Real Madrid fue campeón de LaLiga fue en la temporada 2023-2024. En esa campaña, el equipo blanco -comandado por Carlo Ancelotti- tuvo un rendimiento sólido y aseguró el título con varias jornadas de antelación.

Publicidad

Así está la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 antes de la Jornada 33