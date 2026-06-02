¿Juega Tim Payne? Alineaciones de Haití vs. Nueva Zelanda por el Amistoso Internacional

El futbolista viral del Mundial 2026 juega este martes y miles de aficionados esperan poder verlo en acción por primera vez.

Haití y Nueva Zelanda se enfrentan este martes 2 de junio en el marco de un amistoso internacional a modo de preparación para el Mundial 2026. Meses atrás, este encuentro podría haber sido intrascendente para la mayoría de los aficionados, pero ahora miles de fanáticos estarán pendientes por una sola razón: Tim Payne.

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Este futbolista de 32 años se volvió viral en las últimas semanas tras una iniciativa del streamer El Scarso. Puntualmente, este creador de contenido argentino unió a toda la comunidad futbolera para apoyar a Tim Payne y el defensa ya tiene 4.3 millones de seguidores en Instagram.

El amistoso de este martes será el primer partido de Tim Payne desde que se convirtió en la sensación de las redes sociales, por lo que los fanáticos estarán pendientes al encuentro con Haití para verlo en acción por primera vez.

Tim Payne jugará el Mundial con Nueva Zelanda (@fifaworldcup)

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Alineación probable de Nueva Zelanda

Max Crocombe

Tim Payne

Michael Boxall

Tyler Bindon

Liberato Cacace

Joe Bell

Marko Stamenic

Matthew Garbett

Chris Wood

Ben Waine

Elijah Just

Alineación probable Haití