Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Futbol Internacional

¿Juega Tim Payne? Alineaciones de Haití vs. Nueva Zelanda por el Amistoso Internacional

El futbolista viral del Mundial 2026 juega este martes y miles de aficionados esperan poder verlo en acción por primera vez.

Tim Payne podría ser titular en el amistoso de Nueva Zelanda
© Getty ImagesTim Payne podría ser titular en el amistoso de Nueva Zelanda

Haití y Nueva Zelanda se enfrentan este martes 2 de junio en el marco de un amistoso internacional a modo de preparación para el Mundial 2026. Meses atrás, este encuentro podría haber sido intrascendente para la mayoría de los aficionados, pero ahora miles de fanáticos estarán pendientes por una sola razón: Tim Payne.

Este futbolista de 32 años se volvió viral en las últimas semanas tras una iniciativa del streamer El Scarso. Puntualmente, este creador de contenido argentino unió a toda la comunidad futbolera para apoyar a Tim Payne y el defensa ya tiene 4.3 millones de seguidores en Instagram.

El amistoso de este martes será el primer partido de Tim Payne desde que se convirtió en la sensación de las redes sociales, por lo que los fanáticos estarán pendientes al encuentro con Haití para verlo en acción por primera vez.

Tim Payne jugará el Mundial con Nueva Zelanda

Tim Payne jugará el Mundial con Nueva Zelanda (@fifaworldcup)

Alineación probable de Nueva Zelanda

  • Max Crocombe
  • Tim Payne
  • Michael Boxall
  • Tyler Bindon
  • Liberato Cacace
  • Joe Bell
  • Marko Stamenic
  • Matthew Garbett
  • Chris Wood
  • Ben Waine
  • Elijah Just
Ver también

Tim Payne, posición y club: quién es el futbolista más famoso del Mundial 2026 y por qué se volvió viral

Alineación probable Haití

  • Johny Placide
  • Carlens Arcus
  • Ricardo Adé
  • Alex Junior Christian
  • Andrew Jean-Baptiste
  • Steeven Saba
  • Bryan Alcéus
  • Derrick Etienne Jr.
  • Duckens Nazon
  • Frantzdy Pierrot
  • Carnejy Antoine
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones