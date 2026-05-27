El DT escarlata acabó con los rumores sobre su futuro y develó el misterio justo antes de la final de Copa.

Luego de numerosos trascendidos que cruzaban versiones al respecto, Antonio Mohamed rompió el silencio y le puso fin a la extensa novela en torno a su devenir profesional. El estratega argentino confirmó lo que todos querían oír: seguirá siendo el DT de Toluca tras el siguiente verano, sea cual sea el resultado de la final del próximo sábado.

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En las últimas semanas, producto de la ‘puerta’ que había abierto el propio entrenador en una conferencia, muchos especularon con la posible partida del timonel escarlata. Sin embargo, más allá de ser real la cláusula de salida, aseguró que no se irá y que encabezará el proyecto futbolístico de Toluca nuevamente en el segundo semestre del 2026.

El vínculo formal entre los ‘Diablos Rojos’ y el ‘Turco’ se extiende hasta fin de año, pero tenía una opción para rescindir anticipadamente en caso de que él lo sintiese necesario. No obstante, este miércoles, el propio técnico reveló que incluso han comenzado a diagramar la próxima temporada, que incluirá también un torneo seductor como lo es la Leagues Cup.

“Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, de hecho ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene… Así que no hay nada que pensar en otra cosa”, sentenció Antonio Mohamed en una nota para la señal de ESPN. De este modo, ratificó su continuidad al frente del Toluca por otros seis meses.

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El Turco y un mensaje de tranquilidad para todos [Foto: Getty]

Antonio Mohamed palpitó la final de la Concachampions 2026 ante Tigres:

Dentro de la misma línea, el argentino sostuvo que pase lo que pase seguirá en el club, y que la directiva respalda el proceso sin importar el marcador de la final que se jugará en La Bombonera. Este sábado, Toluca recibe a Tigres en busca de levantar la Concachampions y un triunfo fortalecería todavía mucho más todo el trabajo que el DT viene realizando.

“Si ganamos la CONCACAF es excelente porque habríamos ganado todo lo que nos propusimos jugar, en el sentido de títulos. Pero en el sentido del camino recorrido en un año y medio, si no se llega a ganar la final también lo consideraría muy bueno o casi excelente. No estamos poniendo todo en tela de juicio por un solo partido, porque también llegar a la final tanto para Tigres como para nosotros es un gran mérito, no es fácil llegar a finales”, argumentó el ‘Turco’ en la entrevista televisiva.

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Por último, Mohamed elogió a su contendiente de Tigres y bromeó con la definición del título. “Guido Pizarro es un amigo, ha llegado a dos finales, y lamentablemente nos tenemos que enfrentar las dos veces. Yo igual cuando lo enfrenté la final pasada, después del partido lo abracé y le dije que iba a llegar a muchas finales y a ganar títulos con Tigres… ¡esperemos que no sea este! Jajajaja. El fútbol es así, la vida es así, si querés estar en la alta competencia te vas a enfrentar constantemente, y que gane el que haga mejor las cosas”, agregó el entrenador de Toluca. ¿Podrá conseguir su quinto trofeo con los Diablos?