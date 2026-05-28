TV Azteca adquirió los derechos de transmisión de 32 encuentros de la cita mundialista. Conoce qué partidos podrán sintonizarse sin costo en la etapa inicial del certamen.

El Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. Solo resta que un puñado de selecciones confirmen sus respectivas listas de convocados y luego quedará todo preparado para el inicio del certamen con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Precisamente este encuentro, que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, podrá verse gratis por TV abierta. Ahora bien, será el primero de un total de 17 que podrán disfrutar los aficionados sin necesidad de pagar ninguna plataforma ni contar con televisión de cable.

Los 17 partidos del Mundial 2026 que van por TV abierta

México vs. Sudráfrica: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 11/06 | 13:00hs Estados Unidos vs. Paraguay: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 12/06 | 14:00hs Brasil vs. Marruecos: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 13/06 | 16:00 hs Países Bajos vs. Japón: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 14/06 | 14:00hs Argentina vs. Argelia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 16/06 | 19:00 hs Inglaterra vs. Croacia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 17/06 | 14:00hs México vs. Corea del Sur: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 18/06 | 19:00hs Brasil vs. Haití: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 19/06 | 14:00hs Países Bajos vs. Suecia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 20/06 | 11:00hs España vs. Arabia Saudita: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 21/06 | 10:00hs Noruega vs. Senegal: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 22/06 | 18:00hs Colombia vs. RD Congo: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 23/06 | 20:00hs Chequia vs. México: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 24/06 | 19:00hs Ecuador vs. Alemania: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 25/06 | 14:00hs Uruguay vs. España: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 26/06 | 18:00hs Panamá vs. Inglaterra: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 27/06 | 15:00hs Colombia vs. Portugal: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 27/06 | 17:30hs

*Todos los partidos corresponden a la fase de grupos

Camarógrafos transmitiendo un partido del Mundial 2006 (Getty Images)

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Habrá otros 15 partidos que también irán por TV abierta

TV Azteca compró los derechos de transmisión de 32 partidos de la Copa del Mundo 2026. No obstante, hay 15 encuentros que todavía no se dieron a conocer porque serán anunciados una vez que se definan los países clasificados a los 16avos de final del certamen.

¿Cómo ver TODOS los partidos del Mundial 2026 en México?

La única opción para ver los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 es a través de VIX, plataforma que pertenece a TelevisaUnivision. El Paquete Mundial de VIX tiene un costo de $999 pesos (con posibilidad a pagarlo en cuatro cuotas).