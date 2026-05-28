El Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. Solo resta que un puñado de selecciones confirmen sus respectivas listas de convocados y luego quedará todo preparado para el inicio del certamen con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Precisamente este encuentro, que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, podrá verse gratis por TV abierta. Ahora bien, será el primero de un total de 17 que podrán disfrutar los aficionados sin necesidad de pagar ninguna plataforma ni contar con televisión de cable.
Los 17 partidos del Mundial 2026 que van por TV abierta
- México vs. Sudráfrica: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 11/06 | 13:00hs
- Estados Unidos vs. Paraguay: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 12/06 | 14:00hs
- Brasil vs. Marruecos: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 13/06 | 16:00 hs
- Países Bajos vs. Japón: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 14/06 | 14:00hs
- Argentina vs. Argelia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 16/06 | 19:00 hs
- Inglaterra vs. Croacia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 17/06 | 14:00hs
- México vs. Corea del Sur: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 18/06 | 19:00hs
- Brasil vs. Haití: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 19/06 | 14:00hs
- Países Bajos vs. Suecia: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 20/06 | 11:00hs
- España vs. Arabia Saudita: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 21/06 | 10:00hs
- Noruega vs. Senegal: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 22/06 | 18:00hs
- Colombia vs. RD Congo: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 23/06 | 20:00hs
- Chequia vs. México: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 24/06 | 19:00hs
- Ecuador vs. Alemania: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 25/06 | 14:00hs
- Uruguay vs. España: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 26/06 | 18:00hs
- Panamá vs. Inglaterra: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 27/06 | 15:00hs
- Colombia vs. Portugal: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas | 27/06 | 17:30hs
*Todos los partidos corresponden a la fase de grupos
Camarógrafos transmitiendo un partido del Mundial 2006 (Getty Images)
Habrá otros 15 partidos que también irán por TV abierta
TV Azteca compró los derechos de transmisión de 32 partidos de la Copa del Mundo 2026. No obstante, hay 15 encuentros que todavía no se dieron a conocer porque serán anunciados una vez que se definan los países clasificados a los 16avos de final del certamen.
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¿Cómo ver TODOS los partidos del Mundial 2026 en México?
La única opción para ver los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 es a través de VIX, plataforma que pertenece a TelevisaUnivision. El Paquete Mundial de VIX tiene un costo de $999 pesos (con posibilidad a pagarlo en cuatro cuotas).