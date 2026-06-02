Después de un año y medio sin estar en Rayados, César Garza vuelve a Monterrey tras jugar 16 partidos este año con Pumas.

Se confirmó el primer ‘fichaje’ de Rayados para Matías Almeyda y la primera baja de Pumas luego del subcampeonato. César Garza, quien jugó el Clausura 2026 para el equipo de Efraín Juárez, retorna a la Sultana del Norte para ponerse a disposición de Monterrey.

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La salida de César Garza de Pumas se debió por una decisión de Rayados, quien quiere contar con el canterano para este nuevo ciclo con Matías Almeyda al mando. De hecho el centrocampista de 20 años ya se reportó con la Pandilla este lunes.

La temporada de César Garza en Pumas

César Garza comenzó como titular con Pumas en el arranque del Clausura 2026 y formó parte de la alineación inicial en las primeras seis jornadas. Sin embargo, luego el centrocampista perdió su lugar en el equipo y sumó pocos minutos desde aquel momento.

César Garza con Rayados (Getty Images)

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El mexicano solo jugó 32 minutos en la Liguilla a lo largo de tres partidos. En los últimos tres encuentros, es decir la revancha con Pachuca y los dos juegos con Cruz Azul, César Garza no estuvo presente en el campo. El centrocampista tuvo 16 apariciones con los Felinos este año en total.

Después de un año y medio entero sin estar en Rayados, por un préstamo de un año en el Dundee de Escocia y por los seis meses en Pumas, ahora el centrocampista regresa a su casa para intentar ganarse la confianza de Matías Almeyda.

En síntesis

César Garza regresa a los Rayados de Monterrey tras finalizar anticipadamente su préstamo con Pumas.

El futbolista de 20 años se puso a las órdenes del entrenador Matías Almeyda tras reportarse con el club este lunes.

El canterano sumó 16 apariciones totales con los Felinos durante el torneo.