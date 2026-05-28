El centrocampista de Real Betis brindó una extensa entrevista en la antesala de lo que será su primera Copa del Mundo con el Tri.

Álvaro Fidalgo llega al Mundial 2026 como una de las estrellas de la Selección Mexicana. El mediocampista de Real Betis con pasado en América logró naturalizarse a tiempo y disputará su primera cita mundialista con el Tri bajo las órdenes de Javier Aguirre, algo que no se imaginaba cuando daba sus primeros pasos en la cantera de Real Madrid.

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El propio Fidalgo brindó una extensa entrevista para el diario Marca y palpitó lo que será su primera Copa del Mundo con una playera que no es la de su país de nacimiento, con todo lo que eso conlleva.

“Hace 15 años, 10 o incluso cinco cuando llegué a México no te imaginabas que era algo que pudiera pasar. Lo afronto con muchísima responsabilidad. Si un jugador que defiende la camiseta de su país de nacimiento tiene una responsabilidad, alguien naturalizado como yo tiene el doble en todos los aspectos, tanto dentro del campo como fuera”, manifestó Fidalgo en la mencionada entrevista.

Fidalgo sueña en grande con México (Getty Images)

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La decisión de nacionalizarse mexicano

“No fue una decisión fácil”, respondió en primera instancia al ser consultado al respecto. Y completó: “Estoy muy agradecido y siento a México como mi casa, igual que España. Estoy muy orgulloso de ser asturiano y español, pero México me dio un cariño muy especial que me hizo tener un afecto increíble al país y ojalá se lo pueda devolver con alguna alegría“.

Las expectativas de Fidalgo en el Mundial

En otro pasaje de la entrevista, el periodista de Marca le preguntó a Álvaro Fidalgo si creía que la Selección Mexicana podía romper la barrera de los cuartos de final en este Mundial. Ante esta pregunta, el centrocampista de 29 años contestó: “Aventurarse a decir hasta dónde podemos llegar es difícil, pero las cosas se están haciendo muy bien“.

Más adelante, completó: “Para México el Mundial ya empezó porque ya hay muchos jugadores concentrados. La gente está muy ilusionada con vivir el Mundial en casa. Ojalá sea un Mundial increíble y nosotros podamos llegar a una fase muy positiva y soñar en grande“.

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En síntesis