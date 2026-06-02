Los aficionados fanáticos del futbol alrededor del planeta atraviesan días complicados en términos de propuestas para sintonizar en televisión antes del Mundial 2026. Este miércoles 3 de junio no será diferente a los anteriores, y la oferta de la agenda deportiva para que sigan los simpatizantes en México no será demasiado variada.

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Como se transitan días previos a la Copa del Mundo, las ligas ya están todas terminadas y las competencias continentales de clubes también. Por ello, lo único que se encontrará serán amistosos internacionales de selecciones. Aún así, no todos serán transmitidos en el territorio mexicano, por lo que habrá que descartar muchos de ellos.

De los nueve compromisos que se llevarán a cabo este miércoles, sólo dos juegos se podrán ver en México. El resto no se pasarán a través de ningún canal de televisión ni tampoco por ninguna plataforma de streaming disponibles. Además, muchos de los participantes no formarán parte del próximo Mundial, por lo que no en todos los casos es un gran atractivo.

Bajo estas circunstancias, en el suelo nacional se transmitirán Luxemburgo vs. Italia y Países Bajos vs. Argelia, mientras que los otros siete enfrentamientos no los podrás encontrar. Para colmo, esos dos cruces televisados se jugarán en simultáneo, comenzando a la misma hora. Y dos de esos cuatro países no estarán en la próxima Copa del Mundo.

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Italia, sin Mundial, juega un amistoso este miércoles [Foto: Getty]

La agenda de amistosos internacionales de HOY miércoles 3 de junio del 2026: