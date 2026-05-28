El mercado de pilotos de la Fórmula 1 puede empezar a moverse luego del Gran Premio de Mónaco. Ninguna alineación cambió desde la primera carrera en Australia, pero eso podría cambiar a partir de Barcelona en Cadillac, según la prensa italiana.

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Puntualmente, el medio Sky Italia informó que Cadillac baraja la posibilidad de reemplazar a Valtteri Bottas si no muestra una mejoría en Montecarlo. Si bien la escudería americana está dando sus primeros en la Máxima y no se esperan grandes resultados, lo cierto es que Checo Pérez se está mostrando más sólido que su compañero.

Valtteri Bottas está bajo la lupa en Cadillac (Getty Images)

Según la citada fuente, los altos mandos de Cadillac no están satisfechos con el rendimiento Bottas y no ven un progreso. Por eso, ahora Valtteri encara el GP de Mónaco con presión y ya hay un candidato para reemplazarlo a partir de Montmeló.

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¿Qué piloto reemplazaría a Valtteri Bottas en Cadillac?

Tal como informó Sky Italia, el principal candidato para sustituir a Valtteri Bottas en Cadillac es Colton Herta. El estadounidense, quien ya había sonado para ser titular en la nueva escudería, está disputando la temporada de Fórmula 2 con Hitech.

Colton Herta es el favorito para reemplazar a Valtteri Bottas en Cadillac (Getty Images)

El obstáculo de Herta con los puntos de Superlicencia

Si bien la prensa coloca a Colton Herta como el favorito para tomar el lugar de Valtteri Bottas, lo cierto es que no cuenta con el mínimo de puntos de Superlicencia. Su principal misión este año es terminar dentro del Top 8 del campeonato de F2 para amarrar los puntos que le faltan.

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En síntesis