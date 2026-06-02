¿Se suspende el Haití vs Nueva Zelanda con Tim Payne?

El partido estaba anunciado para las 18:00 horas del centro de México, pero por tormenta eléctrica en el Chase Stadium, Fort Lauderdale, se tomó la decisión de que el Haití vs Nueva Zelanda se reprogramara de horario, por lo que apenas Tim Payne y sus compañeros están en pleno calentamiento y el encuentro podría demorarse.

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¿A qué hora se reprograma?

Hasta el momento, se ha revelado que se tendrán que esperar unos minutos, debido a que se veían rayos cercamos al estadio y era imposible que se jugara con público en el campo. Es por esta razón que el duelo comenzaría alrededor de las 18.36 horas, en caso de que las condiciones climatológicas lo permitan, de lo contrario estaremos notificando.

El horario de regreso en Estados Unidos sería a las 20:36 horas, tentativamente; en Perú, Ecuador y Colombia a las 19:36; Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela también 20:36 horas; en Argentina, Uruguay y Brasil a las 21:36 horas.

¿Por qué no se puede jugar?

De acuerdo con la información, existe una ley que no expide la FIFA ni ningún otro organismo más que el entorno deportivo en Estados Unidos, que no se pueden llevar a cabo eventos si la tormenta eléctrica persiste a no más de 3 millas a la redonda.

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Actualización del juego

Por el momento a 15 minutos de que arranque el partido, los jugadores ya se fueron a los vestidores después de que estuvieran en el calentamiento y reconocimiento de la cancha. De esta manera se espera que a la hora que ya se anunció pueda dar inicio el encuentro.

En síntesis