¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Mérida vs. Al-Nassr por el amistoso internacional?

El futbolista portugués se encuentra de vacaciones junto a su familia y todavía no se sumó a los entrenamientos del Al-Nassr.

Desde las 11:00 horas de la CDMX, el Al-Nassr disputará un amistoso internacional de preparación ante el Mérida de España, con el objetivo de encontrar una buena versión antes del comienzo de la competencia oficial.

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El conjunto saudí buscará llegar de la mejor manera a la nueva temporada, luego de haber conseguido el título en Arabia Saudita y con la intención de repetir la historia para quedarse con el bicampeonato, aunque el desafío no será nada sencillo.

El equipo dirigido ahora será dirigido por Ange Postecoglou tras la salida de Jorge Jesús y el objetivo es mantener el protagonismo que consiguió durante la temporada anterior. El entrenador australiano trabaja en la puesta a punto de su plantel para llegar de la mejor manera.

Sin embargo, en medio de la planificación deportiva, Al-Nassr atraviesa una situación complicada fuera de los terrenos de juego. El club saudí tiene una importante deuda económica. La institución debe cerca de 200 millones de euros y, debido a esta situación, no puede incorporar nuevos jugadores.

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Para el amistoso de este martes ante Mérida, Al-Nassr no contará con su máxima figura: Cristiano Ronaldo. El delantero portugués será una de las grandes ausencias del encuentro y no formará parte del equipo que buscará seguir sumando minutos de preparación.

Cristiano Ronaldo sigue de vacaciones

Cristiano Ronaldo todavía disfruta de unos días de descanso junto a su familia luego de su participación con la Selección de Portugal en el Mundial 2026. El atacante se sumará en los próximos días junto al resto de sus compañeros y seguirá vigente a sus 41 años.

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