¿Juega Cristiano Ronaldo? Al-Nassr vs. AD Mérida: hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

Al-Nassr se presenta por primera vez en la pretemporada. El flamante campeón de la Saudi Pro League choca en un partido amistoso con el AD Mérida de España en la Ciudad del Fútbol de la Federación Portuguesa de Fútbol, ubicada en Oeiras (muy cerca de Lisboa).
La principal duda entre los aficionados tiene que ver con al presencia de Cristiano Ronaldo, máxima estrella de Al-Nassr. El luso viene de disputar la Copa del Mundo con Portugal y todavía no se sumó a los entrenamientos del conjunto árabe.
Hora del partido Al-Nassr vs. AD Mérida por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 06:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 07:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 08:00 hs
- Argentina, Uruguay: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Dónde ver Al-Nassr vs. AD Mérida
El partido amistoso de pretemporada entre Al-Nassr y AD Mérida no será transmitido por ningún canal de televisión en América. La única alternativa que tienen los aficionados es seguir las acciones a través de los posteos que hagan ambos clubes en redes sociales.
Los 37 títulos que ganó Cristiano Ronaldo tras coronarse con Al-Nassr en la Saudi Pro League
Cristiano Ronaldo no jugará el amistoso entre Al-Nassr y AD Mérida
CR7 no sumará minutos en el amistoso de pretemporada debido a que se enuentra de vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Así lo enseñó su esposa, Georgina Rodríguez, en redes sociales.
Cristiano Ronaldo está de vacaciones con su familia (@georginagio)