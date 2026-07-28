¿Juega Cristiano Ronaldo? Al-Nassr vs. AD Mérida: hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El campeón de Arabia Saudita se mide con el equipo de la Primera Federación de España en la pretemporada.

Al-Nassr se presenta por primera vez en la pretemporada. El flamante campeón de la Saudi Pro League choca en un partido amistoso con el AD Mérida de España en la Ciudad del Fútbol de la Federación Portuguesa de Fútbol, ubicada en Oeiras (muy cerca de Lisboa).

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La principal duda entre los aficionados tiene que ver con al presencia de Cristiano Ronaldo, máxima estrella de Al-Nassr. El luso viene de disputar la Copa del Mundo con Portugal y todavía no se sumó a los entrenamientos del conjunto árabe.

Hora del partido Al-Nassr vs. AD Mérida por país

México, Costa Rica, Guatemala : 06:00 hs

: 06:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 07:00 hs

: 07:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 08:00 hs

: 08:00 hs Argentina, Uruguay : 09:00 hs

: 09:00 hs España: 14:00 hs

Dónde ver Al-Nassr vs. AD Mérida

El partido amistoso de pretemporada entre Al-Nassr y AD Mérida no será transmitido por ningún canal de televisión en América. La única alternativa que tienen los aficionados es seguir las acciones a través de los posteos que hagan ambos clubes en redes sociales.

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Cristiano Ronaldo no jugará el amistoso entre Al-Nassr y AD Mérida

CR7 no sumará minutos en el amistoso de pretemporada debido a que se enuentra de vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Así lo enseñó su esposa, Georgina Rodríguez, en redes sociales.