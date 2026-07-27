¿Peligra la continuidad de Cristiano Ronaldo? La crisis financiera que azota a Al-Nassr

El conjunto de Riad viene ser campeón de la Saudi Pro League, pero tiene una deuda que supera los 800 millones de riales.

Al-Nassr está en graves problemas. El equipo de Cristiano Ronaldo terminó la temporada 2025-26 por todo lo alto como campeón de la Saudi Pro League, pero comienza el nuevo curso envuelto en una grave crisis financiera que les impide fichar.

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Según el diario saudí Al-Riyadiyah, el Fondo de Inversión Pública (propietario de Al-Nassr) afronta una deuda que supera actualmente los 800 millones de riales, derivada íntegramente de decisiones financieras tomadas durante la última temporada deportiva.

Sin embargo, no está en los planes desprenderse de Cristiano Ronaldo pese a ser el jugador que posee el salario más alto de la plantilla (supera los 230 millones de dólares al año). Por el contrario, el citado diario mencionó tres alternativas para dejar atrás la crisis.

Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial (Getty Images)

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Además, CR7 tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que Al-Nassr tendría que recibir una oferta por el futbolista portugués. ¿Su cotización? 10 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Las 3 alternativas de Al-Nassr para afrontar la crisis financiera

Restringir algunas de las facultades financieras de la actual directiva dentro de la empresa. Contratar consultoras financieras, comerciales y legales independientes para aumentar los ingresos comerciales y optimizar los gastos, con el fin de mejorar la sostenibilidad financiera del club. Estas consultoras también proporcionarán recomendaciones y soluciones, junto con un cronograma, para sacar al club de su difícil situación financiera Revisión de ofertas de posibles compradores de Al-Nassr (ya hay dos ofertas sobre la mesa).

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En síntesis

Cristiano Ronaldo cobra más de 230 millones de dólares anuales hasta junio de 2027.

cobra más de 230 millones de dólares anuales hasta junio de 2027. Al-Nassr acumula una deuda de 800 millones de riales tras la última temporada.

acumula una deuda de 800 millones de riales tras la última temporada. Dos ofertas de compra fueron recibidas para solucionar la crisis financiera del club.