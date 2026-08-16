Liverpool vs. Como 1907: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

Repasa la información necesaria sobre el encuentro de preparación entre ingleses e italianos en Anfield Road.

Liverpool disputará este domingo un nuevo ensayo internacional de pretemporada frente al Como 1907. El duelo entre la escuadra británica y el equipo italiano se jugará en la mítica cancha de Anfield a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).

Publicidad

Ambas escuadras encaran el tramo final de su preparación con miras al arranque de sus respectivas ligas, por lo que este choque servirá para ajustar los últimos detalles tácticos.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para seguir las acciones del compromiso en vivo desde México y a nivel global, la opción principal de transmisión correrá a cargo de la plataforma DAZN, la cual ofrecerá el evento de forma gratuita para los usuarios registrados. Adicionalmente en territorio mexicano, el partido también podrá sintonizarse a través de las pantallas y plataformas digitales de Claro Sports.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Liverpool continúa con su rodaje veraniego bajo el mando de Andoni Iraola. Los Reds llegan a este encuentro con la intención de afinar el funcionamiento de sus figuras defensivas y ofensivas tras una serie de duelos intensos en las últimas semanas de pretemporada.

Publicidad

Por su parte, el Como 1907 vive una etapa histórica con su proyecto deportivo en la Serie A. El cuadro italiano busca ponerse a punto ante uno de los gigantes del fútbol europeo para certificar su nivel competitivo antes del inicio oficial de la campaña.

Alineación de Liverpool vs. Como 1907

Alisson Becker

Jeremie Frimpong

Ronald Araújo

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Ryan Gravenberch

Dominik Szoboszlai

Rio Ngumoha

Florian Wirtz

Cody Gakpo

Alexander Isak

Alineación de Como 1907 vs. Liverpool

Jean Butez

Yan Couto

Ramon

Marc-Oliver Kempf

Álex Valle

Lucas Da Cunha

Máximo Perrone

Mattia Liberali

Martin Baturina

Assane Diao

Anastasios Douvikas

Publicidad

En síntesis