Liverpool vs. Como 1907: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

Liverpool disputará este domingo un nuevo ensayo internacional de pretemporada frente al Como 1907. El duelo entre la escuadra británica y el equipo italiano se jugará en la mítica cancha de Anfield a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).
Ambas escuadras encaran el tramo final de su preparación con miras al arranque de sus respectivas ligas, por lo que este choque servirá para ajustar los últimos detalles tácticos.
¿Por dónde ver el partido en México?
Para seguir las acciones del compromiso en vivo desde México y a nivel global, la opción principal de transmisión correrá a cargo de la plataforma DAZN, la cual ofrecerá el evento de forma gratuita para los usuarios registrados. Adicionalmente en territorio mexicano, el partido también podrá sintonizarse a través de las pantallas y plataformas digitales de Claro Sports.
La actualidad de ambos equipos
El conjunto de Liverpool continúa con su rodaje veraniego bajo el mando de Andoni Iraola. Los Reds llegan a este encuentro con la intención de afinar el funcionamiento de sus figuras defensivas y ofensivas tras una serie de duelos intensos en las últimas semanas de pretemporada.
Por su parte, el Como 1907 vive una etapa histórica con su proyecto deportivo en la Serie A. El cuadro italiano busca ponerse a punto ante uno de los gigantes del fútbol europeo para certificar su nivel competitivo antes del inicio oficial de la campaña.
Mientras en Milan gana 4,6 millones por año, el salario que percibiría Santiago Giménez en Porto
Alineación de Liverpool vs. Como 1907
- Alisson Becker
- Jeremie Frimpong
- Ronald Araújo
- Virgil van Dijk
- Milos Kerkez
- Ryan Gravenberch
- Dominik Szoboszlai
- Rio Ngumoha
- Florian Wirtz
- Cody Gakpo
- Alexander Isak
Alineación de Como 1907 vs. Liverpool
- Jean Butez
- Yan Couto
- Ramon
- Marc-Oliver Kempf
- Álex Valle
- Lucas Da Cunha
- Máximo Perrone
- Mattia Liberali
- Martin Baturina
- Assane Diao
- Anastasios Douvikas
En síntesis
- Liverpool vs. Como 1907 juegan un amistoso este domingo a las 11:00hs de México.
- El partido amistoso entre Liverpool e Italia se disputará en la cancha de Anfield.
- La transmisión del encuentro de Liverpool estará disponible en DAZN y Claro Sports.