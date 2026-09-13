Los Reds reciben a los Citizens en la Premier League por el derbi de Manchester en una partido que promete emociones de principio a fin.

Desde las 9:30 hs de la CDMX, se paraliza Inglaterra, ya que se disputa uno de los partidos más interesantes de la temporada: el clásico de Manchester. Manchester United y Manchester City se vuelven a ver las caras en un duelo que promete muchas emociones.

Publicidad

El equipo de Carrick recibe a los de Enzo Maresca por la cuarta jornada del torneo, en un partido que puede ser para cualquiera de los dos equipos. Aunque hay uno llega como favorito por lo que hizo en los primeros partidos del certamen.

Los Red Devils no llegan en su mejor momento, ya que sumaron tan solo 4 puntos de los 9 que disputaron. En cambio, los Citizens ganaron sus tres encuentros y tienen puntaje perfecto por el momento, por lo que buscarán mantener su gran comienzo de temporada.

La alineación del Manchester United

Senne Lammens

Diogo Dalot

Harry Maguire

Lisandro Martínez

Bruno Fernandes

Marcus Rashford

Matheus Cunha

Patrick Dorgu

Youri Tielemans

Bryan Mbeumo

Kobbie Mainoo

Publicidad

La alineación del Manchester City

Donnarumma

Nunes

Dias

Guehi

Gvardiol

Fernandez

Anderson

Foden

Cherki

Semenyo

Haaland

En sintesis