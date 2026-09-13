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¿Juega Enzo Fernández? Las alineaciones confirmadas de Manchester United vs. Manchester City por la Premier League

Los Reds reciben a los Citizens en la Premier League por el derbi de Manchester en una partido que promete emociones de principio a fin.

Manchester United vs. Manchester City por la Premier League.
© Getty ImagesManchester United vs. Manchester City por la Premier League.

Desde las 9:30 hs de la CDMX, se paraliza Inglaterra, ya que se disputa uno de los partidos más interesantes de la temporada: el clásico de Manchester. Manchester United y Manchester City se vuelven a ver las caras en un duelo que promete muchas emociones.

El equipo de Carrick recibe a los de Enzo Maresca por la cuarta jornada del torneo, en un partido que puede ser para cualquiera de los dos equipos. Aunque hay uno llega como favorito por lo que hizo en los primeros partidos del certamen.

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Los Red Devils no llegan en su mejor momento, ya que sumaron tan solo 4 puntos de los 9 que disputaron. En cambio, los Citizens ganaron sus tres encuentros y tienen puntaje perfecto por el momento, por lo que buscarán mantener su gran comienzo de temporada.

La alineación del Manchester United

  • Senne Lammens
  • Diogo Dalot
  • Harry Maguire
  • Lisandro Martínez
  • Bruno Fernandes
  • Marcus Rashford
  • Matheus Cunha
  • Patrick Dorgu
  • Youri Tielemans
  • Bryan Mbeumo
  • Kobbie Mainoo

La alineación del Manchester City

  • Donnarumma
  • Nunes
  • Dias
  • Guehi
  • Gvardiol
  • Fernandez
  • Anderson
  • Foden
  • Cherki
  • Semenyo
  • Haaland
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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Manchester City por la Premier League 2026-27: TV y streaming

En sintesis

  • Manchester United y Manchester City disputan el clásico por la cuarta jornada inglesa.
  • 9:30 horas de CDMX inicia el encuentro entre los rivales de la ciudad.
  • Erling Haaland arranca como titular en el Manchester City buscando mantener el puntaje perfecto.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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