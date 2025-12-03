Es tendencia:
PUMAS

Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas UNAM, el salario que podría ganar James Rodríguez

El futbolista colombiano está cerca de llegar al club universitario y este sería el dinero que podría ganar por temporada.

Por Ramiro Canessa

El salario que podría percibir James en Pumas a comparación de Keylor.
© Getty ImagesEl salario que podría percibir James en Pumas a comparación de Keylor.

Según la información que brindó el periodista Paco Montes, James Rodríguez está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Pumas UNAM pensando en la próxima temporada ya que el colombiano quiere seguir en México para tener ritmo de cara al Mundial 2026.

Keylor Navas, ex compañero suyo en el Real Madrid, estaría siendo clave en la negociación porque el mediocampista estaría interesado en volver a jugar con el costarricense que hoy por hoy es uno de los pilares fundamentales que tiene el club universitario.

Mientras Keylor Navas percibe alrededor de 2 millones de dólares por temporada con Pumas, en el caso de James Rodríguez el escenario económico sería muy distinto. Para atraer al colombiano, el club universitario tendría que presentar una oferta considerable, según cifras de 360 Score, James cobraba cerca de 5 millones de dólares al año en León, una vara salarial que difícilmente querrá bajar en caso de negociar su llegada a CU.

Con ese contexto, en Pumas saben que cualquier intento por fichar a James implicaría un esfuerzo financiero mucho mayor al que hicieron con Navas. Aun así, en la directiva universitaria valoran que un jugador de su jerarquía podría aportar liderazgo, experiencia internacional y un peso mediático que elevaría al equipo en todos los frentes.

La IA eligió el próximo equipo de James

Bolavip recurrió a la inteligencia artificial de Gemini para obtener una proyección sobre los posibles destinos de James Rodríguez, y el modelo colocó en el quinto lugar al vigente campeón de la Copa Libertadores que es el Flamengo.

¿Comienzan a negociar? La decisión que tomarían Efraín Juárez y Pumas con James Rodríguez

Según la respuesta de la IA, el cuadro brasileño se presenta como “la alternativa más retadora del continente, ofreciéndole a James la posibilidad de competir en Libertadores y mantenerse en un entorno de máxima exigencia, aunque implicaría asumir un ritmo físico mucho más alto”.

En síntesis

  • El portero Keylor Navas percibe cerca de 2 millones de dólares por temporada con Pumas.
  • James Rodríguez cobraba alrededor de 5 millones de dólares anuales en León, según 360 Score.
  • Fichar a James implicaría un esfuerzo financiero mayor para Pumas, pese a su jerarquía y potencial.
