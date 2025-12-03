La situación en Pumas está un tanto compleja, en los últimos días ha habido algunos rumores de posibles llegadas al equipo, las bajas y sobre todo las salidas de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho. Las diversas versiones que engloban la razón de sus salidas ponen a pensar a la afición que las cosas no estarían bien para el siguiente semestre.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, hay otras noticias como la posible contratación de James Rodríguez tras salir de León o la nueva incorporación de Antonio Sancho como presidente deportivo en su segunda etapa con la escuadra. De cierta manera hay un poco de ilusión en que las cosas pueden salir mejor de lo que se vio en el Apertura 2025 y que no les permitió entrar a la Liguilla.

Ante tantas situaciones que corren en el entorno universitario, poco se han cuestionado de las posibles altas que tendría el equipo en otras zonas, si bien lo importante en este torneo será fortalecer el ataque con un delantero de buena calidad que consiga goles, no descuidar las zonas defensivas también será una tarea compleja.

¿Quién es el primer refuerzo de Pumas?

Tomando esto en cuenta, Pumas ya sumó a su primer refuerzo para este torneo, se trata de nada más y nada menos que Jesús Rivas, el lateral derecho regresa de su préstamo con Puebla. De acuerdo con la información del periodista de Fox Deportes, Fabrizio Domínguez el jugador está enterado que tiene que reportar el próximo lunes 8 de diciembre con el equipo.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, no será cedido en esta ocasión sino que permanecerá en la plantilla de Efraín Juárez para el siguiente semestre. Así que es la primera alta que tendrán en el conjunto universitario en espera de ver qué es lo que podrían hacer con las demás incorporaciones que suenan, ahora de la mano de Sancho que comenzará a trabajar en el armado.

ver también La influencia de Keylor Navas pone a James Rodríguez muy cerca de Pumas UNAM

En síntesis

Antonio Sancho se incorporó como nuevo presidente deportivo de Pumas tras la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho .

se incorporó como tras la salida de y . El primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026 es el lateral derecho Jesús Rivas , quien regresa de su préstamo con Puebla .

de Pumas para el Clausura es el lateral derecho , quien regresa de su préstamo con . Jesús Rivas debe reportar con Pumas el próximo lunes 8 de diciembre, según el periodista Fabrizio Domínguez.

Publicidad