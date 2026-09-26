Dónde ver EN VIVO México vs. Colombia por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

México y Colombia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un amistoso internacional en el M&T Bank Stadium. El partido marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri y podrá verse por TV y streaming.

México y Colombia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, y comenzará a partir de las 19:00hs (tiempo del Centro de México) / 20:00hs (tiempo de Colombia).

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Este duelo genera altísima expectativa entre la afición azteca al representar el inicio formal del proceso técnico de Rafael Márquez en el banquillo tricolor. Ambas escuadras inician su preparación en esta ventana de partidos con miras al recambio generacional de cara al siguiente ciclo internacional.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce de Fecha FIFA entre México y Colombia de este sábado 26 de septiembre se podrá ver en vivo y en directo a través de los siguientes canales y plataformas digitales, según tu ubicación:

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube)

Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube) Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play y Deportes RCN En Vivo

Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play y Deportes RCN En Vivo Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Sports, ViX

Univision, TUDN, FOX Sports, ViX España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del Tri, la Selección Mexicana inicia formalmente una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. El estratega busca plasmar una propuesta dinámica y le da apertura a futbolistas con proyección en la Liga MX y el balompié europeo para estructurar la base de su proyecto deportivo.

Por su parte, Colombia, comandada por Néstor Lorenzo, llega a suelo estadounidense con el objetivo de afianzar su funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas en ofensiva. El conjunto cafetero afronta este compromiso con varias de sus figuras consolidadas en Europa para brindar un espectáculo de alto nivel futbolístico.

En sintesis

Rafael Márquez debuta como DT de México enfrentando a Colombia en un amistoso.

de México enfrentando a Colombia en un amistoso. M&T Bank Stadium en Baltimore recibe el partido a las 19:00 horas CDMX.

recibe el partido a las 19:00 horas CDMX. Canal 5, Azteca 7 y Caracol TV transmiten el encuentro en vivo.