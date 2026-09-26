Por qué no juega Raúl Jiménez con México

Esta es la razón por la que el Lobo de Tepeji no será contemplado para el partido de hoy por Rafa Márquez.

Estamos cerca de vivir el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, por lo que una de las grandes ausencias que tendrá el estratega será la de Raúl Jiménez. El delantero del Wolverhampton no entró en la lista de convocados del exjugador, por lo que para este duelo ante Colombia no será contemplado.

Publicidad

Raúl Jiménez no juega el México vs Colombia

La baja del Lobo de Tepeji no se debe a un tema de estrategia, sino más bien que el pasado 16 de septiembre cuando los Wolves se midieron ante el Everton en la Carabao Cup, el mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una molestia física, ante esto se le practicaron algunos exámenes médicos para conocer su situación.

Desde el minuto 37 de ese encuentro no ha formado parte del equipo inglés debido a una lesión confirmada en la rodilla izquierda. Su tratamiento para la recuperación de esta lesión tardará todavía algunas semanas, por lo que de manera inmediata quedó fuera de los elegidos por Rafa Márquez para este listado.

Su récord lo espera con México

Esta Fecha FIFA hubiera sido clave para que Jiménez se acercara o pudiera conseguir el histórico récord de alcanzar a Javier Hernández como el máximo anotador de la Selección Mexicana, ya que con los cuatro duelos que se vienen, le podría alcanzar para convertir los cuatro tantos que lo separan de esta cifra de “Chicharito”.

Publicidad

Hasta el momento, Raúl tiene un total de 48 anotaciones, mientras que Hernández tiene 52. Ahora tendrá que esperar a los próximos duelos para que pueda ser considerado, en caso de que se recupere y tratar de conseguir plasmar su nombre en letras de oro dentro de los libros de historia del conjunto Tricoloro, ahora bajo las riendas de Márquez.

En síntesis