Por qué no juega Luis Díaz el México vs Colombia

Conoce la razón por la cual Lucho Díaz no será contemplado el día de hoy por Néstor Lorenzo para enfrentar a México.

Este sábado la Selección de Colombia tendrá su primer partido amistoso de esta Fecha FIFA enfrentándose a México. Sin embargo, una de las grandes ausencias que tendrá el conjunto de Néstor Lorenzo para estos duelos recientes es Luis Díaz, dándole así oportunidad a otros elementos de destacar en la plantilla en esa misma posición.

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Luis Díaz no jugará el México vs Colombia

La baja, aunque no tiene que ver directamente porque el estratega no lo quisiera, se debe más a un acuerdo que lograron mantener entre ambas partes y es que el nivel del futbolista con el Bayern Münich no ha sido el óptimo, por lo que antes de la convocatoria Lorenzo y Lucho tuvieron una llamada para definir su ausencia en la lista.

De acuerdo con la información que ha revelado el propio DT, es que ha visto muy cansado al futbolista, ya que suma un total de 60 partidos sin descanso. Ante ello, se mantendría con el conjunto bávaro para mezclar cierta actividad y momentos de descanso total para que el futbolista se encuentre en su mejor nivel y pueda regresar más adelante.

Y es que hay que considerar que todo el Mundial durante la preparación y participación del equipo fue elegido, por lo que ahora esa sobrecarga física estaría pegando de manera directa en el rendimiento del futbolista, incluso el propio Lorenzo le externó lo siguiente: “Te veo cansado, Lucho, no tienes el sprint que es tuyo. ¿Qué te pasa?”.

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¿Cómo cubrirá la baja?

Ante esta conversación y algunas otras bajas que presenta el equipo cafetalero, Lorenzo no llamó como tal a un sólo elemento para cubrir su ausencia, sino que sorprendió con una lista de 26 jugadores entre los que destacan Jhon Arias, Richard Ríos, Kevin Castaño, Yáser Asprilla, Jaminton Campaz, Luis Suárez, Kevin Viveros y Óscar Perea.

En síntesis