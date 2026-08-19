¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27?

El delantero argentino no jugará el primer partido que disputará el club español en la liga.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Atlético de Madrid juega su primer partido en LaLiga 2026-27, con el objetivo de comenzar la temporada de la mejor manera posible. El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará arrancar el campeonato con una victoria ante su público.

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El equipo de Diego Simeone recibe a Málaga en el debut del torneo español. El conjunto rojiblanco afronta una nueva temporada con grandes expectativas y buscará hacerse fuerte desde la primera jornada, mientras que su rival intentará dar la sorpresa y comenzar el campeonato con un resultado positivo.

Sin embargo, una de las principales ausencias será la de Julián Álvarez, quien no estará disponible para este encuentro. La decisión no tiene relación con las versiones que surgieron durante el mercado de pases sobre el interés del argentino en salir del club para convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona.

La ausencia del delantero argentino responde exclusivamente a una cuestión física. Julián Álvarez todavía no se encuentra al 100% y el cuerpo técnico considera que lo mejor es no arriesgarlo en este comienzo de temporada. La intención es que pueda continuar entrenándose de la mejor manera y recuperar su condición física antes de volver a competir.

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Barcelona se bajó de la negociación por Julián Álvarez

El periodista José Álvarez reveló además una importante novedad sobre el futuro del delantero argentino. Según su información, Barcelona decidió bajarse de las negociaciones y finalmente no fichará a Julián Álvarez en este mercado de pases.

De esta manera, las versiones que vinculaban al atacante con el conjunto catalán pierden fuerza. El argentino continuará, al menos por ahora, ligado al Atlético de Madrid, donde tiene contrato y es una de las principales figuras del proyecto de Simeone.

En sintesis

Julián Álvarez causará baja con Atlético de Madrid ante Málaga por lesión física.

causará baja con Atlético de Madrid ante Málaga por lesión física. Diego Simeone debuta en LaLiga 2026-27 este miércoles a las 13:00 hs.

debuta en LaLiga 2026-27 este miércoles a las 13:00 hs. FC Barcelona descartó oficialmente el fichaje de Julián Álvarez en este mercado.