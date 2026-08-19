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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming

Atlético de Madrid y Málaga se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga 2026-27. Todos los canales de TV y plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

Atlético Madrid vs. Málaga por LaLiga.
© ESPECIALAtlético Madrid vs. Málaga por LaLiga.

Atlético de Madrid y Málaga se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

Este compromiso marca el debut oficial de ambos conjuntos en el campeonato español. El equipo colchonero busca arrancar el torneo sumando de a tres ante su afición, mientras que el conjunto andaluz regresa al máximo circuito de España con el objetivo de dar la gran sorpresa en la capital.

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¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Atlético de Madrid y Málaga de este miércoles 19 de agosto por LaLiga se puede ver en México de manera exclusiva en televisión por la señal de Sky Sports o en streaming a través de la plataforma Sky+.

  • México: Sky Sports y Sky+
  • Centroamérica: VIX / Sky Sports
  • Sudamérica: DSports y DGO
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV
  • España: Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone llega a este arranque de temporada con la firme convicción de pelear el título liguero mano a mano contra el Real Madrid y el Barcelona. Tras una pretemporada de preparación, los Colchoneros quieren hacer pesar la localía en el Metropolitano y conseguir una victoria sólida frente a su gente en la fecha inaugural.

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Por su parte, el Málaga afronta este esperado encuentro tras lograr el ansiado retorno a la Primera División del fútbol español. La escuadra blanquiazul sabe que no parte como favorita en Madrid, pero apostará por un planteamiento táctico ordenado y de alta intensidad para contener el ataque rival y rescatar un resultado positivo en un escenario sumamente exigente.

En sintesis

  • Atlético de Madrid y Málaga juegan este miércoles 19 de agosto por LaLiga.
  • Riyadh Air Metropolitano albergará el partido a las 13:00 horas del centro de México.
  • Sky Sports y Sky+ transmiten el encuentro en vivo y de forma exclusiva en México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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