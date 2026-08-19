Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming

Atlético de Madrid y Málaga se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga 2026-27. Todos los canales de TV y plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

Atlético de Madrid y Málaga se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso marca el debut oficial de ambos conjuntos en el campeonato español. El equipo colchonero busca arrancar el torneo sumando de a tres ante su afición, mientras que el conjunto andaluz regresa al máximo circuito de España con el objetivo de dar la gran sorpresa en la capital.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Atlético de Madrid y Málaga de este miércoles 19 de agosto por LaLiga se puede ver en México de manera exclusiva en televisión por la señal de Sky Sports o en streaming a través de la plataforma Sky+.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: VIX / Sky Sports

VIX / Sky Sports Sudamérica: DSports y DGO

DSports y DGO Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV España: Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone llega a este arranque de temporada con la firme convicción de pelear el título liguero mano a mano contra el Real Madrid y el Barcelona. Tras una pretemporada de preparación, los Colchoneros quieren hacer pesar la localía en el Metropolitano y conseguir una victoria sólida frente a su gente en la fecha inaugural.

Por su parte, el Málaga afronta este esperado encuentro tras lograr el ansiado retorno a la Primera División del fútbol español. La escuadra blanquiazul sabe que no parte como favorita en Madrid, pero apostará por un planteamiento táctico ordenado y de alta intensidad para contener el ataque rival y rescatar un resultado positivo en un escenario sumamente exigente.

En sintesis

Atlético de Madrid y Málaga juegan este miércoles 19 de agosto por LaLiga.

juegan este miércoles 19 de agosto por LaLiga. Riyadh Air Metropolitano albergará el partido a las 13:00 horas del centro de México.

albergará el partido a las 13:00 horas del centro de México. Sky Sports y Sky+ transmiten el encuentro en vivo y de forma exclusiva en México.